    13:22, 06 一月 2026 | GMT +5

    哈萨克斯坦加快发展包装制造业 推进进口替代迈出新步伐

    哈萨克国际通讯社讯）2025年，哈萨克斯坦在工业领域发展方面迈出关键一步。据工业和建设部消息，全年共实施190个工业项目，投资总额达2.3万亿坚戈，其中10余种此前国内未生产的新产品实现投产。这不仅带动了就业增长、拓展了国内市场空间，也显著降低了多类战略性产品对进口的依赖。

    新订单增长推动制造业扩大 企业信心创九个月新高
    Фото: kursiv.media

    其中，塞梅市投产的Pure-Pak液体纸质包装生产线尤为引人关注。该项目于2025年12月23日举行投产仪式，被视为当地工业发展的重要里程碑。

    该项目由Qazpoligraf有限责任公司在Qazaqstan Investment Corporation股份公司和Baiterek Venture Fund的支持下实施，属于《2023—2029年哈萨克斯坦加工制造业发展构想》框架内重点项目。由BV Management有限责任公司管理的新生产线月产能可达4950万件，较此前提升5倍以上。

    Pure-Pak生产线的投产不仅是进口替代的成功范例，也成为推动出口的重要引擎。哈萨克斯坦由此具备了弥补国内液体商品包装短缺、并向周边市场扩大供应的能力。该生产线采用国际领先制造商的现代化技术和设备，符合国际质量标准和生态环保要求。

    与此同时，在机械制造和交通运输领域，机车支撑梁、驱动轴梁、车辆顶棚及侧板、发动机缸体、涡轮叶片以及热电站用涡轮机外壳等产品也于2025年实现本地化生产。此外，哈萨克斯坦还首次开始生产明胶、货运车厢、制动闸瓦、粮食升降设备、起重机和播种机械等产品，使相关品类的进口依赖度降低10%至70%不等。

    通报称，相关项目充分体现了国家与企业之间的高效协作。通过投资引导、补贴支持以及高效的项目管理平台，政府为工业发展营造了有利环境，有力推动了高附加值、可持续工业生产链的形成。

    【编译：达娜】

    哈萨克斯坦 工业
