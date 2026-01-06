哈萨克斯坦加快发展包装制造业 推进进口替代迈出新步伐

其中，塞梅市投产的Pure-Pak液体纸质包装生产线尤为引人关注。该项目于2025年12月23日举行投产仪式，被视为当地工业发展的重要里程碑。

该项目由Qazpoligraf有限责任公司在Qazaqstan Investment Corporation股份公司和Baiterek Venture Fund的支持下实施，属于《2023—2029年哈萨克斯坦加工制造业发展构想》框架内重点项目。由BV Management有限责任公司管理的新生产线月产能可达4950万件，较此前提升5倍以上。

Pure-Pak生产线的投产不仅是进口替代的成功范例，也成为推动出口的重要引擎。哈萨克斯坦由此具备了弥补国内液体商品包装短缺、并向周边市场扩大供应的能力。该生产线采用国际领先制造商的现代化技术和设备，符合国际质量标准和生态环保要求。

与此同时，在机械制造和交通运输领域，机车支撑梁、驱动轴梁、车辆顶棚及侧板、发动机缸体、涡轮叶片以及热电站用涡轮机外壳等产品也于2025年实现本地化生产。此外，哈萨克斯坦还首次开始生产明胶、货运车厢、制动闸瓦、粮食升降设备、起重机和播种机械等产品，使相关品类的进口依赖度降低10%至70%不等。

通报称，相关项目充分体现了国家与企业之间的高效协作。通过投资引导、补贴支持以及高效的项目管理平台，政府为工业发展营造了有利环境，有力推动了高附加值、可持续工业生产链的形成。

【编译：达娜】