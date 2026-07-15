哈萨克斯坦修法：仅限已婚本国公民申请代孕服务

（哈萨克国际通讯社讯） 根据哈萨克斯坦《关于国家治理和地方自治若干立法修正案》对《婚姻（夫妻关系）与家庭法典》作出的修改，今后只有具有哈萨克斯坦国籍且处于合法婚姻关系中的夫妻，方可作为代孕服务委托方。

据PRG.ZANGER网站报道，新法明确规定，代孕协议须采用书面形式签订，并经公证机关公证。自协议签署之日起，委托夫妻即被法律认定为通过辅助生殖技术出生婴儿的父母。同时，委托夫妻还须与实施辅助生殖技术的医疗机构签订医疗服务协议。

根据规定，委托夫妻需承担代孕母亲医学检查及辅助生殖技术相关费用，并向医疗机构提交夫妻双方身体健康、心理健康状况及医学遗传学检查结果等医疗证明。此外，还须承担代孕母亲孕期、分娩期间及产后56天内的医疗费用；如因妊娠或分娩出现并发症，则承担产后70天内的相关医疗费用。

值得注意的是，新法实施后，外国公民将不再能够在哈萨克斯坦申请代孕服务。

据了解，2025年12月，马吉利斯（议会下院）议员古丽达拉·努热姆（Гульдара Нурым）曾就完善代孕监管提出议员质询。她表示，原有法律规定不够严格，使哈萨克斯坦成为部分外国人寻求代孕服务的目的地，容易引发法律纠纷、儿童无国籍风险以及所谓“生殖旅游”等问题。

随后，马吉利斯议员与卫生部共同起草了相关修正案，提出禁止外国人使用哈萨克斯坦代孕服务等措施。