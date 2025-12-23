新水法典：每一立方米水资源都将得到严格管理

工业企业如何节约用水？

根据第123条和第133条规定，企业申请从水体取水许可时，必须证明其用水方式合理且节约。为此，工业企业和热能生产主体需引入水资源重复利用和循环利用系统。

若尚未引入此类系统，企业须在2027年6月10日前向流域水资源监察机构提交过渡计划，实施期限不得超过5年。

企业还须履行以下义务：

引入最佳可用技术；

遵守特殊要求、计划和限额；

制定年度水耗削减计划并予以落实。

什么是“最佳可用技术”？

第62条引入了“最佳可用技术”这一新工具，即一整套现代高效解决方案，旨在节约用水并减少废水排放。

为制定适用于哈萨克斯坦的最佳技术清单，水利与灌溉部邀请国际专家，分析全球标准，并专门开发了相应方法。

经营者如何节约用水？

洗车场、餐饮场所、购物中心、服务站、生产车间，以及通过水渠或其他企业管道取水的各类设施均被视为用水主体，其义务由供水合同规定。

供水渠道有权要求洗车场及其他设施采用类似的水节约和计量机制。

为何需要这些措施？

冶金、石油化工、能源、农工综合体和水泥生产等行业每年消耗数百万立方米水资源。在重复利用系统中，水不会直接排放，而是经过企业净化后再次使用，这可大幅减轻河流和地下水源负担。相比一次性使用后排入河流，重复利用更为合理。

净化后的重复利用水还可用于其他目的，例如灌溉绿地。

谁来监督用水和耗水情况？

流域水资源监察机构负责此项工作。优先检查大型企业、工厂，以及用水量大的洗车场，特别是直接从水源取水的对象。

监察机构的主要任务是核查企业是否制定并执行水耗削减计划，是否引入或正在引入水资源重复利用和循环利用系统。

责任追究

行政违法法典第141条进一步强化了对无谓用水或超限用水的责任追究。

违规企业将被处以850个月计算单位罚款。

若再次违规，大型企业罚款金额可高达2000个月计算单位。

新水法典的核心目标是通过引入节约用水原则，确保国家水安全，并为子孙后代保护水资源。

