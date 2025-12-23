中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    09:00, 23 12月 2025 | GMT +5

    新水法典：每一立方米水资源都将得到严格管理

    （哈萨克国际通讯社讯）水资源不再是“取之不尽”的无限资源，不能随意使用后直接排放。新水法典要求工业企业对每一立方米水实行节约利用。水利与灌溉部新闻处就此作出说明。

    Жаңа Су кодексі: өнеркәсіп суды қалай және не үшін үнемдейді
    Фото: Cу ресурстары және ирригацияя министрлігі

    工业企业如何节约用水？

    根据第123条和第133条规定，企业申请从水体取水许可时，必须证明其用水方式合理且节约。为此，工业企业和热能生产主体需引入水资源重复利用和循环利用系统。

    若尚未引入此类系统，企业须在2027年6月10日前向流域水资源监察机构提交过渡计划，实施期限不得超过5年。

    企业还须履行以下义务：

    • 引入最佳可用技术；
    • 遵守特殊要求、计划和限额；
    • 制定年度水耗削减计划并予以落实。

    什么是“最佳可用技术”？

    第62条引入了“最佳可用技术”这一新工具，即一整套现代高效解决方案，旨在节约用水并减少废水排放。

    为制定适用于哈萨克斯坦的最佳技术清单，水利与灌溉部邀请国际专家，分析全球标准，并专门开发了相应方法。

    经营者如何节约用水？

    洗车场、餐饮场所、购物中心、服务站、生产车间，以及通过水渠或其他企业管道取水的各类设施均被视为用水主体，其义务由供水合同规定。

    供水渠道有权要求洗车场及其他设施采用类似的水节约和计量机制。

    为何需要这些措施？

    冶金、石油化工、能源、农工综合体和水泥生产等行业每年消耗数百万立方米水资源。在重复利用系统中，水不会直接排放，而是经过企业净化后再次使用，这可大幅减轻河流和地下水源负担。相比一次性使用后排入河流，重复利用更为合理。

    净化后的重复利用水还可用于其他目的，例如灌溉绿地。

    谁来监督用水和耗水情况？

    流域水资源监察机构负责此项工作。优先检查大型企业、工厂，以及用水量大的洗车场，特别是直接从水源取水的对象。

    监察机构的主要任务是核查企业是否制定并执行水耗削减计划，是否引入或正在引入水资源重复利用和循环利用系统。

    责任追究

    行政违法法典第141条进一步强化了对无谓用水或超限用水的责任追究。

    违规企业将被处以850个月计算单位罚款。

    若再次违规，大型企业罚款金额可高达2000个月计算单位。

    新水法典的核心目标是通过引入节约用水原则，确保国家水安全，并为子孙后代保护水资源。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    法律 哈萨克斯坦 社会
    Мұқтар Мұрат
    Мұқтар Мұрат
    编译
    正在阅读