卡林：新宪法草案精准回应社会关切 构建信任与发展新架构

—宪法不仅是一部最高法律文件，更是社会共识的集中体现。从这个角度来看，新草案更清晰地反映了我们在民族特性和核心议题上自然形成的社会契约。现行宪法已实施三十年，期间社会结构、民众期待及利益诉求均发生了显著变化。当今社会对热点问题的看法已与以往大不相同，且表现得更为迫切和尖锐，-卡林指出。

他特别强调，新草案对生态环境问题给予了高度关注。

—在新宪法草案的多个条款中，明确规定了保护自然与改善生态环境的职责。在20世纪90年代，这些议题几乎未被列入议事日程。社会学研究结果表明，生态课题已成为公民最为关注的宪法创新议题之一。在社会讨论中，公众一致认为有必要在根本法中确立关爱自然和发展生态文化的原则。这意味着，环保理念在社会意识中已升华为核心价值观，-他说。

此外，新草案还进一步强化了对传统价值观的保护。卡林指出，尽管这一话题在过去并未引起广泛讨论，但如今已具有特殊的现实意义，因此在宪法文本中得到了明确界定。

卡林强调，在新版宪法修正案中，保护女性权利和保障夫妻地位平等也被列为优先方向。

—近年来，社会各界就妇女权益保护及其落实问题展开了积极讨论。基于此，宪法草案中专门增设了保护女性权利和确保婚姻中夫妻平等的条款，-卡林介绍道。

他还提到，社会各界对于明确界定国家“世俗性”特征的呼声极高。

—尽管世俗化原则已是共识，但公民仍希望在宪法中给予更明确、更具体的表述。新草案不仅在宣言层面，更在实质内容上明确了这一原则。草案特别规定，除宗教及精神教育机构外，国家教育系统必须保持世俗性质。同时，这一原则在文件的其他相关条款中也得到了进一步的深化与明确，-卡林说。

