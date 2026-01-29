马吉利斯议员：宪法应明确规定非经法院判决不得强迁

霍扎纳扎洛夫指出，尽管现行法律明确规定，剥夺住房须经法院判决，但在涉及“强制迁出”问题时，宪法层面仍缺乏直接而清晰的规范。这种法律上的模糊地带，客观上为公民权利保护带来了风险。

—虽然法律规定，只有依据法院判决才能剥夺住房，且仅在法律明确规定的情形下方可进入住宅或实施搜查，但司法实践表明，“剥夺住房”与“强制迁出”在法律后果上并不总是完全等同。宪法中缺乏“未经法院判决不得强制迁出”的直接表述，实际上对公民权利构成威胁。因此，有必要在宪法层面明确确立这样一项原则：强制迁出与剥夺住房一样，只能依据法院判决执行，这具有根本性意义，-他说。

此外，霍扎纳扎洛夫强调，国家住房政策并未局限于大城市，农村地区的住房建设规划同样受到高度重视。这一方向被视为回应农村居民长期关切的重要举措。

—发展农村地区住房事业不仅事关社会公平，也对维护国家安全、促进区域协调发展以及留住人才资本具有重要意义，-他表示。

与此同时，他指出，住房问题与财产权保护密切相关。房屋、土地或企业的占有和使用，应与财产权的保障机制统筹考虑。

在他看来，现行宪法中“财产所有权伴随义务，其使用应服务于社会公益”的表述较为概括，容易引发不同法律解释，并在财产权行使过程中产生争议。

—我们不应停留在抽象表述上，而应确立人人皆知、边界清晰的规范。具体而言，应明确规定：财产所有者在使用其财产时，不得损害社会和国家的合法利益，不得破坏环境，也不得侵犯他人依法享有的权利和利益，-霍扎纳扎洛夫说。

【编译：阿遥】