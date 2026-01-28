哈萨克斯坦宪法改革：确立“米兰达规则”与人身不可侵犯原则

—通过借鉴国际先进的宪法实践，修正案进一步明确了个体义务的核心内容。生命权的绝对性、以人为本的导向、人身不可侵犯原则以及“米兰达规则”均得到了确立。在数字化时代，个人信息保护、对个人名誉与尊严的尊重以及社会权利的保障都得到了显著加强。法律明确性原则将继续作为我国立法体系的基石，-努尔穆哈诺夫表示。

据他介绍，原宪法第七部分中关于司法公正的某些原则性条款，现已作为人权保护的保障性条款移至相关章节，并整合为独立条文。

与此同时，努尔穆哈诺夫在会上还指出，环境保护义务将在宪法中被赋予新的内涵。

—在宪法修正案中，婚姻与家庭价值观以及环境保护职责将呈现出全新面貌。参考国际公认的人权法案及发达国家的宪法经验，修正案明确界定了限制公民权利与自由的目标及界限。新宪法文本清晰地体现了在实施此类措施时，确保必要性、适度性以及国家、社会与个人利益之间合理平衡的重要性，-他说。

【编译：阿遥】