马吉利斯议员：宪法改革旨在拉近国家与公民的距离

拉赫姆詹诺夫指出，目前提出的多项修正建议已不再局限于形式层面的现代化，而是着眼于构建一种全新的国家治理架构。

—我们正在讨论的是一种全新的国家架构。在这一体系下，权力运行将更加公开透明、可追溯，国家机构的运作也将更高效、更公正。与抽象复杂的法律概念相比，普通民众更关心一个朴素而直接的问题：改革之后，国家是否会更贴近人民？如果答案是肯定的，我认为我们就走在正确的方向上，-拉赫姆詹诺夫说。

他同时强调，评估改革成效的标准不在于新设机构的数量，而在于公民日常生活是否发生了切实变化。他强调，有必要扩大对公民权利和自由的保障，其中包括在依法履行相关程序的前提下，确保公民依法享有举行和平集会的权利。

—我们修宪不是为了宪法本身，而是为了每一个具体而真实的人，-他说。

拉赫姆詹诺夫还指出，哈萨克斯坦当前推进的改革方向与全球民主发展进程相契合，有望获得国际社会中民主主义力量的广泛理解与支持。

—这表明，哈萨克斯坦的宪法变革并非一次孤立的政治尝试，而是全球民主转型大趋势中的重要一环，-他表示。

值得注意的是，在宪法改革委员会会议上提出的各项倡议和条款，最终哪些将被写入《宪法》，将由全民公投作出决定。目前，宪法改革委员会第三次会议正在阿斯塔纳举行。

