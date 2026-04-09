法政府拟追加360亿欧国防预算

这项多年期规划原定2024至2030年间的国防预算总额为4130亿欧元。马克龙在今年1月向军队致以新年问候时发出预告，为了“加速我国重新武装”，该法律草案计划在此基础上追加360亿欧元。

LPM草案将提交议会审议，有望在7月14日法国国庆节前获得通过。

随时应对“重大冲突”

对于已步入任期最后一年的马克龙总统而言，此举旨在维护法国军队的作战信誉，并应对可能在未来3到4年内发生的重大交战。法国认为，俄罗斯对欧洲安全构成了越来越大的威胁。

国防部长沃特兰在部长会议后解释道，武装力量必须有能力随时应对一场重大的军事冲突。

《军事规划法》在2023年底通过时就已确定了定期更新的原则，规定了数年内的总体预算框架和优先事项。然而用于支付军饷和装备采购的年度国防预算，仍需每年由议会投票通过。

根据更新后的草案，到2030年，法国国防预算将达到763亿欧元，约占GDP的2.5%，2026年这一数字为571亿欧元；法案实施的第一年（2024年）预算为472亿欧元。

尽管欧洲各国都在大力重新武装，但此次更新并未扩大军队编制，现役军人数仍维持在21万名，配备225架战斗机和15艘一等护卫舰。

重点投入弹药库存与无人机

俄乌冲突和中东战局的弹药消耗量极其巨大，这促使法国特别关注增加导弹和炮弹的库存。自冷战结束以来，这些库存长期以来一直是军事预算的调节变量。

到2030年，法国将额外拨出85亿欧元用于采购弹药，使整个规划期间的弹药总投入达到260亿欧元。虽然具体库存数据保密，但与此前规划相比，各类装备的增幅显著：远程巡导弹增加400%，AASM动力制导炸弹增加240%，Scalp巡航导弹增加85%，155毫米炮弹增加190%，鱼雷增加230%，地对空导弹增加30%。

此外，法国还将额外投入20亿欧元用于各型无人机，使该领域的总投入达到84亿欧元。到2030年，法军将接收10套（而非此前计划的8套）新一代SAMP/T中程防空系统，该系统具备拦截弹道导弹的能力。同时还将增加500支无人机干扰枪、反无人机雷达、保护空军基地的防空炮、“凯撒”榴弹炮以及额外6架A400M运输机。

太空领域与加强监管

法国还计划启动一项射程达2500公里的常规地对地弹道导弹计划，该计划将基于欧洲Elsa项目开展研究，并推进预警能力的开发，以便探测和追踪敌方导弹。在太空防御方面的支出将增加39亿欧元，使整个《军事规划法》期间的太空总支出达到101亿欧元。

不过，法军不再计划按原预期在2030年购入28架Patroller无人机和6架Eurodrone无人机，后者是法国与德国、西班牙和意大利合作的项目。

此次LPM更新还包含了一系列监管条款，例如授权关键基础设施运营商使用反无人机手段，强制情报部门前工作人员在出版书籍前必须获得许可，并规范了新的志愿兵役制度，并到2030年为此预留23亿欧元。为了打击俄罗斯“影子舰队”，文本还规定将对未悬挂国旗和拒绝服从指令的违规航行处罚提高一倍。