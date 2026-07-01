新宪法正式生效：哈萨克斯坦社会将迎来哪些变化？

（哈萨克国际通讯社讯）经全民公投通过的哈萨克斯坦新宪法于今日正式生效。这部具有里程碑意义的法律文件不仅对国家治理体系进行全面重塑，也将深刻影响未来社会发展方向。从国家权力架构调整到公民权利保障，从设立新型国家机构到强化公众参与机制，哈萨克斯坦正开启新一轮政治现代化进程。

从改革倡议到全民公投

长期以来，社会各界一直认为，1995年宪法的部分内容已难以完全适应新时代发展需要。无论是法律体系完善、政治机制创新，还是国家发展目标的进一步明确，都对宪法改革提出了现实要求。

回应社会期待，总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在去年国情咨文中提出启动宪法改革。随后，政府通过e-Otinish和eGov平台开设“议会改革”专题板块，广泛征求公众意见。7个政党和多个重要政治机构参与讨论，议会制度研究所共整理出近2000条意见建议。

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今年1月21日，托卡耶夫签署总统令，成立由130人组成的宪法委员会。委员会成员涵盖公民社会代表、政治学家、经济学家、法学专家、部长和地方行政长官等多个群体。

此次修宪的一大特点是公开透明。宪法委员会举行的全部12次会议均通过网络进行直播，累计吸引超过100万人在线观看。同时，委员会成员还通过公开讨论会和座谈会持续听取社会各界意见，使宪法修订真正成为一场全民参与的公共讨论。

哈萨克斯坦公共发展研究所制度分析与改革中心主任塔瑟姆·热扎特（Тасым Риззат）表示：

“社会需求和国际环境已经发生变化，而频繁修改原有宪法并非长久之计。因此，制定一部能够回应民众诉求、奠定哈萨克斯坦未来发展基础的新宪法成为现实需要。”

经过近半年的广泛讨论后，哈萨克斯坦于3月15日举行全民公投，共有912万6850名公民参加投票。其中，87.15%的选民支持新宪法，约800万公民认为这一选择符合国家未来发展需要。

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单院制议会库鲁尔泰和人民理事会将成立

新宪法由序言、11章和95条组成，新增“人民理事会”和“宪法修改与补充”两个章节，并对77项条文进行修改和补充，调整幅度达到宪法文本总量的84%。

国家治理体系改革将率先启动。根据新宪法，现行两院制议会将停止运作，取而代之的是作为国家最高立法机关的单院制职业化议会——库鲁尔泰（Құрылтай）。

新议会将由145名议员组成，并全面实行比例代表制选举。议员任期为五年，只能通过政党名单进入议会。

穆赫塔尔·奥埃佐夫南哈萨克斯坦大学政治学系高级讲师詹多斯·萨尔森别科夫（Жандос Сәрсенбеков）认为，单院制有望提升立法效率，并进一步增强议会对政府的监督能力。

他说：

“新宪法最积极的变化之一，是库鲁尔泰对政府和各部委影响力的增强。如果议会拒绝接受政府年度工作报告，就等同于向政府表达不信任。此外，议员还可以向总统提出罢免部长的建议，而总统必须批准相关提议。这将进一步强化政府向议会负责的制度安排。”

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根据最终确定的规定，库鲁尔泰议员候选人必须年满25周岁，并在过去10年内持续居住在哈萨克斯坦。

值得关注的是，新制度取消了总统配额，不再设立总统直接任命议员机制，仅保留面向妇女、青年和残疾人士的政党配额制度。

分析人士认为，全面实行比例代表制将进一步激发政党间竞争，推动政党内部改革和政党制度现代化，提升国家整体政治文化水平。

托卡耶夫总统在昨日举行的议会两院联席会议上也对此表示：

“新宪法正式生效，是影响民族命运的历史性事件。它将开启大规模社会政治变革的新阶段。我将签署包括举行国家库鲁尔泰选举在内的一系列重要文件。各政党之间的竞争将更加活跃，我们必须以高水平完成这一重要政治进程。未来的选举必须是公开、公正和公平的竞争。”

与此同时，新宪法还设立了人民理事会（Халық кеңесі）这一全新咨询机构。

设立这一机构的重要背景在于，现有公共对话平台在某些情况下难以充分体现全国性利益诉求。人民理事会将汇聚专业人士和公民社会各领域代表，扩大公众参与立法和国家治理的渠道。

根据规定，人民理事会共设126名成员，包括：

42名民族文化协会代表；

42名社会组织和非政府组织代表；

42名地方议会和公共委员会代表。

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总统战略研究所地区事务高级专家阿扎马特·詹谢伊托夫（Азамат Жансейітов）认为，人民委员会将显著提升公民社会在国家治理中的作用。

“人民理事会不仅有权提出立法倡议，还可以发起举行全民公投的建议。这意味着公民社会代表今后不仅能够讨论政府提出的法案，还能够主动提出立法倡议。”

他表示，无论是饮用水供应、基层医疗服务、残障人士权益、生态安全、青年就业还是多子女家庭扶持等社会议题，都可以通过人民理事会推动形成全国性的法律解决方案。

不过，他同时强调，人民理事会并非要取代整个公民社会，而应成为国家与社会互动的重要桥梁。因此，确保妇女和青年参与、会议公开透明以及与公众保持持续互动尤为重要。

副总统制度写入宪法

新宪法首次明确规定副总统的法律地位和职权范围，并专门设置相关条款。

副总统由总统提名，经国家库鲁尔泰同意后任命。副总统不得加入政党、担任议员、兼任其他高级职务或从事商业活动，其免职权由总统行使。

根据新制度设计，副总统有权代表国家元首参与国际事务和国家治理工作。如果总统职权提前终止，副总统将临时承担国家领导职责。

塔瑟姆·热扎特认为，新宪法并未赋予任何个人过度权力，相反，更加强调国家机构之间的责任分工和制衡机制。

“例如，新宪法明确规定，总统任期为七年且只能担任一届。这有助于强化政治责任，避免长期执政倾向。同时，七年时间也足以系统实施国家发展计划。”

公民权利保障进一步强化

政治学家詹多斯·萨尔森别科夫认为，宪法修订将进一步强化公民权利保护。

“新宪法前几章增加了大量涉及人权保护的新内容，其中最重要的是引入了‘米兰达原则’。也就是说，在罪名被完全证明之前，任何人都不能被认定有罪。”

他指出，在社交媒体和网络传播高度发达的今天，公众舆论有时会提前将犯罪嫌疑人视为罪犯，损害其人格和名誉。新宪法确立的相关原则，将有助于避免类似情况发生。

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此外，新宪法还进一步明确了有关审查制度的法律界定，减少过去因表述笼统而导致的不同解释。

值得注意的是，自今日起，律师的法律地位被正式提升至宪法层级，今后在司法程序中，律师将能够以与检察机关更加平等的地位参与诉讼。

按照新宪法规定，未来两个月内，包括总检察长、国家银行行长、最高法院院长、最高司法委员会主席和人权专员在内的六个重要职位将重新任命。

A+Analytics研究中心负责人法尔哈德·卡森诺夫（Фархад Қасенов）认为，新宪法所确立的一系列法律理念，将成为建设“公正的哈萨克斯坦”的基础。

“如果缺乏公平，人们对社会变革的信心就会减弱；如果失去对国家机构的信任，它们就不再被视为服务人民的机构，而会被认为是服务于某些特定群体的工具。新宪法体现了社会弥合这种隔阂的共同愿望。”

新宪法将如何影响社会发展？

回顾历史可以发现，每一次宪法变革都意味着国家发展进入新的阶段。从苏联时期宪法向独立后的首部宪法过渡，哈萨克斯坦曾迎来重要转型。如今，新宪法的正式生效，也标志着国家迈向新时代的重要起点。

总统战略研究所地区事务高级专家阿扎马特·詹谢伊托夫认为，新宪法的深层意义在于提升民族整体素质。

根据新宪法，人力资本发展、教育、科学和创新被明确列为国家战略优先方向。

他说：

“新宪法可以被视为塑造民族素质的重要机制。这不仅意味着完善国家制度，更意味着推动整个社会重新认识法律、劳动、教育、责任和公共利益的价值。”

从制度重塑到权力结构调整，从扩大公民参与到强化权利保障，随着新宪法正式生效，哈萨克斯坦正以法律和制度创新为支撑，开启国家治理现代化和社会全面发展的新阶段。