新宪法确立知识型经济转型方向 哈萨克斯坦推进高校融资改革

努尔别克指出，哈萨克斯坦正逐步转向以公民智力潜力、专业能力、科研文化以及技术创造能力为核心的发展模式。在这一框架下，教育不再仅被视为社会服务，而是成为推动经济增长和创新活跃度的重要生产力。这一转变将体现在高校治理体系、财政资源配置以及国际合作拓展等多个方面。同时，对科学研究的支持也将从单一教育领域，拓展至国家经济发展、工业升级以及国防能力建设等更广泛层面。

他强调，新宪法不仅强化了公民权利保障和社会保障体系，也明确了提升人民生活质量等重点方向。“选择新宪法，不仅是对基本法条文的更新，更是在构建一个以公民意志为驱动力的未来发展框架，”努尔别克表示。

推进高校融资机制改革 引入多元化支持体系

在高等教育领域，政府正持续完善资金保障机制，以确保公民接受高等教育的权利。努尔别克介绍，哈萨克斯坦将引入新的高校融资模式，并推动建立捐赠基金体系。

根据新模式，国家教育订单的分配将更加聚焦经济发展需求。从明年起，哈萨克斯坦将推出基于客观指标的高校国家排名体系，用于评估高校办学水平，并作为分配国家教育资源的重要依据。

同时，哈萨克斯坦首个“科学与教育捐赠基金”已完成国家注册。努尔别克指出，总统已签署相关法律，明确分阶段推进高等教育融资模式改革。新机制旨在提升人才培养质量，培育具有国际竞争力的高校。排名表现优异的高校还将获得更大的学术自主权。

【编译：达娜】