哈萨克斯坦完善东亚司法合作网络 香港成为最新合作伙伴

访问期间，别热克·阿斯洛夫与中国香港特别行政区保安局局长邓炳强举行会谈。香港保安局负责统筹警务、入境事务、海关、惩教、消防以及政府飞行服务队等纪律部队和相关专门机构的运作。

阿斯洛夫表示，此次会晤对于深化双方执法部门在追捕逃犯、联合打击跨国犯罪等领域的协作具有重要意义。

会谈中，双方重点围绕非法资产追缴、反洗钱合作等议题进行了深入交流。

会谈结束后，双方签署了关于移交逃犯、刑事事宜相互法律协助以及移交被判刑人的双边协定。

哈萨克斯坦总检察院随后发布通告称，双方一致同意在情报共享、刑事侦查信息交流等方面开展更深层次合作，并就利用现代技术和人工智能手段侦办新型犯罪案件分享经验。此外，双方还就其他共同关心的法律议题明确了后续合作方向。

值得一提的是，香港是全球最重要的国际金融中心之一。此前不久，哈萨克斯坦总检察院已与同样具有重要国际金融地位的澳门特别行政区签署了全套刑事司法合作协定。

去年9月，哈萨克斯坦还与新加坡签署了《刑事司法协助协定》。

至此，哈萨克斯坦总检察院已基本完成与东亚主要金融及离岸司法管辖区在法律协助领域的国际法律框架建设。