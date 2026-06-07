FCI国际裁判：哈萨克塔兹犬正受到全球犬业界越来越多关注

（ 哈萨克国际通讯社讯 ）据哈通社驻欧洲记者报道，作为哈萨克斯坦国宝级犬种，塔兹犬已第三次亮相“世界犬业锦标赛”（World Dog Show）。世界犬业联盟（FCI）资深专家、国际知名裁判巴尔巴拉·穆勒在接受采访时表示，该犬种在国际赛场上的表现正不断提升，已逐渐成为全球犬业界关注的焦点。

定居瑞士的巴尔巴拉·穆勒是FCI资深国际全犬种裁判、专业育种专家，同时也是FCI理事会成员。

—我一生都在从事犬类相关工作。四周前，我曾前往哈萨克斯坦，对40多只塔兹犬进行了评审。深入了解这一犬种的过程非常有趣。与其他国家一样，哈萨克斯坦各地区的自然环境存在明显差异。有些犬只来自山区，有些则生活在荒漠地带。这种地域差异清晰地反映在它们的体型结构和骨骼特征上，-巴尔巴拉·穆勒说道。

这位专家表示，此次对哈萨克斯坦国家犬种的考察给她留下了深刻印象。

—能够评审这样一个优美的犬种，对我而言是一段十分特别的经历。我也非常高兴塔兹犬于2023年获得世界犬业联盟的初步认可。在我看来，世界各国专业人士对哈萨克塔兹犬的关注和兴趣正在不断增加，-她表示。

此外，巴尔巴拉·穆勒还高度评价了博洛尼亚世锦赛现场设立的哈萨克斯坦国家展台。