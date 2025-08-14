分析师：大众汽车或将退出哈萨克斯坦市场

—大众汽车或许很快将全面停止在哈萨克斯坦的业务，哪怕只是暂时中止。此前，大众集团曾计划在中亚地区开展本地化生产。目前尚无该计划被终止的官方消息，我们将继续关注。-米斯卡良表示。

据他介绍，2021年，大众品牌在哈萨克斯坦的销量仅约4,000辆，占新车市场份额的3%至4%。而在此之前，大众曾跻身该国最受欢迎的汽车品牌前十名，但如今情况已大不相同。

—大众品牌最畅销的车型来自俄罗斯卡卢加和下诺夫哥罗德，这些车型已在当地生产多年。高端车型则从德国进口，但数量极少、批量很小，包括帕萨特轿车、旅行版以及途锐。最终只剩下途锐一款车型在售，导致大众在哈萨克斯坦的市场地位迅速下滑。-米斯卡良解释道。

不过，这款途锐车型也可能在2026年停产。今年夏天，官方已正式发布相关消息。途锐于2002年首次亮相，是与保时捷卡宴联合开发的高端SUV。据推测，其市场位置将由近期发布的探岳所取代。

