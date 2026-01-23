哈萨克斯坦分阶段引入国家商品目录 明确实施时间表

2025年12月，贸易和一体化部、财政部以及哈萨克电信公司代表在阿塔梅肯国家企业家协会平台举行了多场扩大工作会议。商界代表积极参与讨论，就商品注册、POS终端操作、信息系统整合以及国家商品目录应用中的重点和难点问题交换了意见。

根据会议成果，政府职能部门与商界代表就国家商品目录的实施路径达成一致。随后，贸易和一体化部、财政部与阿塔梅肯国家企业家协会共同签署了关于分阶段引入国家商品目录的合作备忘录。

该文件明确，将结合市场环境、政务服务体系及信息系统的实际准备情况，合理安排目录相关要求的落地时间。值得注意的是，自2026年1月1日起，政府将对未履行国家商品目录相关要求的行为实行临时行政责任执法豁免，即暂缓追究行政处罚。在此期间，相关商业主体的经营活动不受限制。

贸易和一体化部表示，这一决定旨在缓解商界普遍关切，并为国家商品目录国家数据库在实际应用中完成最终调试提供必要时间。

此外，备忘录还明确了2026年针对不同市场主体的分阶段实施时间表：进口商及国内生产企业须于2026年3月1日前执行相关要求；大型零售连锁企业须于2026年4月1日前完成落实；小微企业（包括社区零售店等）则可延至2026年7月1日前执行。

相关部门指出，分步骤推进有助于业务流程平稳过渡，为市场主体适应新规预留充足时间，并最大限度降低所有参与方同时上线新系统可能带来的运营风险。

