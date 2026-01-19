分析人士：哈萨克斯坦新房价格短期内仍将上涨

据斜体字网援引应用经济研究中心（AERC） 分析报道，新房价格在不同地区的涨幅差异明显，从个别城市的负增长到部分地区超过20%不等，反映出各地供需结构存在差异。但总体来看，市场呈现稳定的上行趋势，短期内尚未形成价格回调的前提条件。

AERC认为，新房市场价格将以温和上涨为主，但各地区走势不一。专家指出，交易量创下新高本身就是需求增强的直接体现。

分析人士同时强调，优惠按揭贷款项目及其他国家支持措施仍在新房市场中发挥关键作用，不仅刺激需求，也扩大了居民获得住房融资的渠道。

根据AERC对2025年12月新房市场的分析结果，哈萨克斯坦全国新房平均价格为 571 220坚戈/平方米，同比上涨 15.7%。

平均单价最高的城市为 阿拉木图：690 668坚戈/平方米

最低为 乌拉尔斯克：299 155坚戈/平方米

2025年全年中，12月成为成交最活跃的月份，注册买卖交易量达 5.31万笔，同比增长 6.2%。

报告指出，建筑成本上升是推动房价上涨的重要因素之一。与2024年12月相比，2025年建筑工程成本上涨 2.2%。其中：

“机械与设备”类价格涨幅继续扩大

“其他工程与费用”类别同比涨幅高达 10.9%，成为建筑领域价格上涨最快的项目

从月度数据看，全国新房价格环比上涨6.5%，均价突破 55.6万坚戈/平方米，即便在奇姆肯特、阿克套、阿克托别和乌斯卡曼等城市出现局部回落，整体涨势仍未改变。

阿斯塔纳：月度涨幅 8.6%，年涨幅接近 30%

阿拉木图：单价接近 86万坚戈/平方米，同比上涨约 25%

相比之下，奇姆肯特房价走势相对温和，12月环比小幅回落，但同比仍保持正增长。

分析人士认为，在需求、政策支持及成本因素共同作用下，哈萨克斯坦新房市场在短期内仍将维持上行格局，区域间分化趋势或将持续。

【编译：达娜】