分析师：俄罗斯霜冻天气或将影响哈萨克斯坦粮食市场

（哈萨克国际通讯社讯）俄罗斯五月份出现的霜冻灾害很有可能也将影响到哈萨克斯坦的粮食市场。

哈萨克斯坦农业分析师基里尔·巴甫洛夫在接受哈通社记者采访时表示，5月份俄罗斯许多地区遭遇霜冻，甚至莫斯科附近还出现了降雪，这一天气变化对农产品市场产生了不利影响。

- 俄罗斯多个地区的果园和草莓种植园都遭遇了霜冻，坦波夫州的谷物也是如此。无论如何，这一天气变化将会影响到粮食市场，因此会有很多需求。- 他说。

根据这位专家的说法，近期俄罗斯一直优先考虑其国内生产。现在，由于市场的某些失败，他们正试图通过进口必要的产品来弥补。很明显，它会影响价格。

- 这一情况很可能将直接影响到哈萨克斯坦。如果俄方愿意以良好的价格收购哈萨克斯坦的粮食，那么所有经销商都会倾向于将产品向该市场销售。而如果哈萨克斯坦队出口做出限制，那么农场经营者就有可能会出现亏损。- 他说。

俄罗斯政府此前表示，由于本月出现霜冻，受到影响的谷物种植带将重新播种农作物，未来几天还将出现更多霜冻的报道加剧了人们对俄罗斯小麦受损的担忧。与此同时，俄罗斯南部的干旱也令人不安，气象图显示该地区大部分地区未来几天的降雨有限。

俄罗斯咨询机构SovEcon上周将俄罗斯2024年小麦产量预测下调至8960万吨，较早先预期调低了340万吨，比去年产量9280万吨低了320万吨。值得一提的是，该预测尚未考虑霜冻造成的最新损害。

美国农业部上周五则在供需报告里首次预测2024/25年俄罗斯小麦产量将会下降，但是俄罗斯仍将是全球最大出口国。

【编译：木合塔尔·木拉提】