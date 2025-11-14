深度伪造骗局升级：诈骗分子借现代科技诱骗高额回报

社交媒体上的深度伪造如何运作？

深度伪造（Deepfake）是指利用人工智能处理后的照片、视频或音频记录。这种技术能“复活”真实人物的影像，让他们说出从未说过的话，并同步面部表情和声音，逼真到以假乱真。

最近，社交媒体上大规模传播一则以“哈萨克原子能公司”（Kazatomprom）名义发布的投资平台广告。视频中，一切看似真实：哈萨克斯坦知名人士，包括歌手迪玛希·库达伊别尔艮及其父母现身，将该项目包装成“可靠的金融机会”。Jibek Joly电视台记者采访了迪玛希的父亲以及其他受骗民众。

“最让我气愤的是，他们利用迪玛希的形象从事诈骗。我公开声明，这是别有用心之人的勾当，请大家千万不要上当。人们一看到熟悉的面孔就容易轻信。我们已向所有社交平台投诉，但收效甚微。必须在立法层面采取措施。我们从未为任何可疑金融方案代言。”迪玛希父亲卡纳特·艾特巴耶夫说。

人工智能和数字化发展部副部长德米特里·穆恩表示，哈萨克斯坦将对深度伪造的制作和传播引入责任追究。

“如果您提供基于人工智能的产品，消费者必须知道自己正与AI互动。我们将在行政责任条款中明确处罚标准和规范。我已加入专项工作组。”穆恩在议会走廊接受采访时表示。

虚假投资平台的运作链条

该平台被包装成国家重点倡议，声称可让哈萨克斯坦人成为“国家财富共同所有者”，通过购买股票，切实分享国家资源红利。许多人信以为真，以为自己在与“哈萨克原子能公司”合作。其中一位受害者是执法人员维克托·瑟兹德科夫。

“我想亲眼看看这个项目。先问了熟人，没人听说过。于是决定自己验证。”瑟兹德科夫说。

广告称项目获政府支持后，他填写了问卷。随后，一位自称谢尔盖的“经理”来电，将他转介给自称拉苏尔的“分析师”，再由后者引导开设经纪账户。

“账户确实开通了，我转了49,520坚戈。”瑟兹德科夫回忆。

在平台“个人中心”，图表、余额、消息一应俱全，看起来专业可靠。但不久，拉苏尔提出“想赚更多，就需追加21万坚戈”。

维克托指出，这与广告承诺的“小额起步、日赚9万坚戈”完全不符。他拒绝后，拉苏尔称“小额没人做生意，广告只是广告”。

瑟兹德科夫发现，49,520坚戈实际转入名为“阿布迪拉舍娃”的个体户账户。他报警后，警方联系平台方，对方矢口否认收到任何资金。

拉苏尔声称投资流向大型哈萨克企业（如哈萨克石油天然气公司、哈萨克电信）及加密资产。后来，他将维克托转给一位名叫莱拉的员工，称“想关闭账户就写申请”。申请获批后，对方以“平台在美国，需美元兑坚戈”为由，要求额外操作。

“他们用各种技术理由包装得天衣无缝。最后说需‘镜像操作、双倍返还’，让我再转62,986坚戈。我把账户清空，还向妻子借钱，以为是正常流程。”瑟兹德科夫说。

转账后，莱拉承诺资金将双倍返还并关闭账户。但很快拉苏尔再次联系，询问操作进度。维克托发现平台显示技术故障。

随后又出现新理由：需补齐合同规定的100美元“不可减余额”。维克托指出此前从未提及此条款，并出示了两笔转账凭证，但无济于事。他表示，此类案例在社交媒体上比比皆是。

“我停止与他们沟通，但分析师不断催促‘关闭账户’。可每次都说‘不可能’。有趣的是，小额加密交易（如5,000坚戈）却能顺利进行。”他说。

作为共和国公共捍卫者联盟主席，瑟兹德科夫呼吁法律援助、公众警示并启动调查，留下联系方式。

平台与“哈萨克原子能公司”回应

在记者介入后，拉苏尔·伊斯兰亚罗夫回应维克托投诉，坚称“不存在诈骗”，客户未遵守关闭账户规则，导致激活“经纪服务”。

“我每天与他联系，不屏蔽、不隐匿。资金在客户交易所账户，仅他本人可访问。”伊斯兰亚罗夫说。

他承认使用名人及知名公司视频纯属“营销手段”，与平台无关。

“就像女明星代言香肠，不代表她生产香肠。这是吸引用户的常规广告。我未参与视频制作。”他说。

他自称“独立分析师”，与Bybit、HTX、Binance等国际交易所合作，客户资金安全，仅在个人中心可见。但无法解释为何“退款”需反复转入个体户账户，仅称是“P2P货币兑换”。

“哈萨克原子能工业公司”正式声明，所有以其名义发布的视频及信息均为虚假数字材料。

“公司不推出任何收益平台，不提供投资建议。”公司代表说。

伊斯兰亚罗夫在与哈萨克国际通讯社记者交谈时，也未隐瞒其平台与真实“哈萨克原子能公司”无关，仅为营销噱头。

金融市场监管与发展局未予具体回应，仅建议提交正式查询。其官网“证券市场许可与重新登记清单”中，未见该平台或相关个体户登记。

如何合法投资？

经济专家鲍尔让·伊斯卡科夫指出，哈萨克斯坦合法、持牌投资平台通常依托市场工具，提供合理而非虚高收益。

存款及债券产品年化约10-16%；哈萨克企业股票年化10-30%（含价格波动风险）；投资基金依策略年化8-20%。

上述工具仅通过金融监管局持牌经纪公司提供。

“诈骗方案常承诺月化50-100%、零风险、保证收益，或推销‘自动交易机器人’。它们无监管局牌照，常在Telegram、Instagram高强度投放。合法投资者从不承诺保本，任何投资都有风险。当然，可通过现代数字平台投资大型哈萨克企业股票。”伊斯卡科夫说。

投资无需中介。个人可完成基础课程，如Freedom Finance或Jusan提供的免费入门培训。

投资前须核实信息来源、咨询官方机构、警惕空头支票。警惕与信息，是保护公民利益的最有力武器。

【编译：木合塔尔·木拉提】