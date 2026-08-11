Firebird布局哈萨克斯坦 埃基巴斯图兹将建125兆瓦AI算力中心

（哈萨克国际通讯社讯）美国人工智能基础设施公司Firebird正在哈萨克斯坦埃基巴斯图兹建设大型人工智能算力基础设施，哈萨克斯坦由此成为该公司继亚美尼亚之后布局的第二个主要市场。项目将以“数据中心谷”（Data Center Valley）为基础，首期算力设施容量达到125兆瓦。

据《The Astana Times》报道，哈萨克斯坦副总理兼人工智能和数字发展部长扎苏兰·马迪耶夫8月8日在亚美尼亚赫拉兹丹举行的Firebird人工智能园区一期项目正式启用仪式上介绍了这一项目。

亚美尼亚总理尼科尔·帕希尼扬、英伟达（NVIDIA）创始人兼首席执行官黄仁勋、英伟达副总裁Rev Lebaredian，以及美国政府、科技企业、投资机构和行业代表出席活动。

Firebird位于亚美尼亚的算力设施被称为该地区目前规模最大的、基于英伟达DSX架构运行的“AI工厂”。按照公司规划，到2027年底，其在亚美尼亚部署的英伟达Rubin和Blackwell GPU数量将超过7万块，算力基础设施容量将扩大至300兆瓦。

与此同时，哈萨克斯坦正成为Firebird拓展人工智能基础设施业务的第二个主要市场。

目前，Firebird正与哈萨克电信合作，在埃基巴斯图兹推进“数据中心谷”项目，哈萨克电信担任项目运营方。项目首期规划容量为125兆瓦。

据介绍，该项目已获得哈萨克斯坦政府所需批准，同时获得美国商务部工业与安全局（BIS）针对相关技术供应颁发的出口许可。

黄仁勋在活动期间将哈萨克斯坦与亚美尼亚一同列为Firebird人工智能基础设施网络的重要组成部分。

— 我们正与Firebird一道，在亚美尼亚和哈萨克斯坦建设人工智能基础设施，为科研人员、初创企业和产业界提供发展人工智能所需的算力基础，使这些国家能够在本国发展人工智能、吸引国际创新企业，并参与全球人工智能经济。— 黄仁勋说。

马迪耶夫表示，该项目是哈萨克斯坦建设自主算力基础设施、降低对外部算力依赖的重要组成部分。

— 哈萨克斯坦拥有建设大型算力设施所需要的能源基础、土地资源和较为成熟的数字生态系统。我们的任务不仅是吸引全球科技合作伙伴，更要在国内建立完整的人工智能发展环境，为科研、初创企业以及新型数字服务发展创造条件。— 他说。

“数据中心谷”项目是在哈萨克斯坦此前提出的埃基巴斯图兹大型算力枢纽建设计划基础上推进的。

围绕这一项目，哈萨克斯坦此前已与多家国际科技和投资企业就潜在合作进行讨论，其中包括微软、OpenAI、阿联酋人工智能企业G42以及穆巴达拉投资公司（Mubadala）。

按照此前公布的长期规划，埃基巴斯图兹大型算力集群未来具备进一步扩展至最高1吉瓦算力基础设施容量的潜力，并有望吸引约300亿美元投资。

埃基巴斯图兹拥有较为雄厚的能源基础，这被视为哈萨克斯坦建设大型数据中心和人工智能算力设施的重要优势之一。

与此同时，哈萨克斯坦也在推进与大型算力基础设施相配套的国际数据传输网络建设。

其中，哈萨克斯坦与阿塞拜疆正在共同建设跨里海光纤通信线路。该海底光缆建成后，将形成一条通往欧洲的新增高速数据传输通道，为国际云服务和人工智能服务提供网络基础设施支撑。

相关项目表明，哈萨克斯坦正在同步推进人工智能生态体系多个基础环节建设，包括能源供应和数据中心、国际数据连接和算力基础设施，以及监管制度、人才培养和初创企业生态等。

按照Firebird的发展规划，该公司将继续拓展国际市场，并计划到2028年底，使其在哈萨克斯坦、亚美尼亚及其他市场建设的全球人工智能基础设施总容量达到2吉瓦。

此外，Firebird还宣布，英伟达计划对该公司进行投资。美国云计算基础设施企业CoreWeave此前也已投资Firebird。新增资金预计将用于加快Firebird全球人工智能基础设施网络建设。