FOC 2026：哈国油脂出口四年翻两番跃居全球第六

据哈萨克斯坦贸易和一体化部消息，本届论坛汇聚了来自全球18个国家的330余名代表，其中包括哈国50多家油脂加工企业负责人，以及政府机构、国际组织、金融机构、农业综合控股公司、物流企业及全球行业领军企业的代表。

哈萨克斯坦贸易和一体化部副部长阿塞特·努斯波夫在开幕式上致辞时指出，油脂产业在确保全球粮食安全方面的战略地位日益凸显。他表示，通过对农业区域的走访及与农产品生产商的深入交流，可以明确看出哈国农工综合体正在经历深刻变革。国家正逐步从原材料出口向深加工及高附加值产品制造转型，并积极开拓新的出口市场。

Фото: Сауда және интеграция министрлігі

这些变革在国际层面已取得显著成果。去年，哈国已跻身全球主要葵花油出口国行列，占据了全球出口市场约3.6%的份额。同时，哈国在对华葵花油出口国排名中跃居第二位。过去一年中，油籽及油脂产品出口额增长了70%，这标志着哈国在经济多元化及推动非资源类出口政策方面取得了成功。

目前，油脂加工业已成为加工制造业的主要增长点。2025年，全行业产值首次突破157万吨，出口收入达到创纪录的9.63亿美元。作为对比，2021年该项数据仅为2.4亿美元。这意味着在短短四年内，出口收入增长了四倍多。

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其中，葵花油生产发展尤为迅速。近四年来，其产量增长了2.3倍，超过了75.2万吨。与此同时，哈国显著降低了对国内市场进口葵花油的依赖。数据显示，2015至2021年间，进口葵花油的市场份额平均为39%，而如今这一数字已降至18%以下。

目前，油脂加工业贡献了哈国农产品出口外汇收入的四分之一以上。2025年，该行业出口份额达到27%，已成为保障哈国经济稳定运行的支柱性产业之一。

会议期间，与会者重点关注了粮食安全与价格稳定问题。据联合国粮农组织数据，2023年5月至2025年底，全球植物油价格指数上涨了39%，欧洲交易所的葵花油价格在此期间上涨了47%。尽管国际市场波动剧烈，但得益于政府与企业之间的高效协作，哈国国内市场价格保持了稳定。

如今，哈国油脂产品已出口至全球20多个国家，主要市场涵盖中国、中亚国家及欧盟。2025年，哈国葵花油出口量跃居全球第六位。

在过去两年中，哈国已成为乌兹别克斯坦和塔吉克斯坦最大的植物油供应国，满足了上述两国90%以上的进口需求。此外，哈国已完全满足中亚地区对葵花籽粕的需求，并跻身欧盟三大葵花籽粕供应国之列。

努斯波夫强调，这些成就归功于系统的国家政策与企业界建立的有效合作。交通物流基础设施的升级是战略的核心方向之一。哈国正不断扩大跨里海国际运输路线的潜力，系统性地推进铁路基建改造与港口产能升级。

2026年，阿克套港首次实现了植物油直接装船出口。此外，在哈国国家铁路公司的支持下，通过多斯特克-阿拉山口口岸，向中国出口颗粒化葵花籽粕的试点运输已经启动。

另一个重要的里程碑是，哈国历史上首次通过柔性罐集装箱，将产自东哈州的葵花油运抵中国江苏省。该路线全长4700公里，仅用12天即完成运输，验证了现代化物流解决方案的高效性。

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与此同时，哈国生产商的对外贸易机遇正在不断拓宽。目前，哈国已有效利用与越南、塞尔维亚及伊朗的自由贸易协定。去年，还与阿联酋、蒙古国及印度尼西亚签署了新协议。此外，关于建立印度自由贸易区的谈判正在进行中，这将为哈国出口商打开全球最大的消费市场之一。

努斯波夫还提及了油籽出口的亮眼表现。本季9月至次年4月期间，亚麻出口量接近100万吨，为国家经济带来近5亿美元收入。主要买家包括中国和欧盟国家。同期，油菜籽出口量超过20万吨，主要流向中国、波兰、拉脱维亚及其他欧洲国家。

为提升贸易流程的透明度与效率，哈国正在引入"国家商品目录"系统。

据国际专家评估，未来几年全球植物油市场将保持稳步增长，全球年消费量已超过2.2亿吨，且预计将进一步扩大。这为哈国巩固其在全球粮食市场的地位提供了更多机遇。

与会者认为，哈国油脂加工业通过发展深加工、引入现代技术及扩大高附加值产品出口，已成为确保经济可持续增长的典范。这一方向正持续为提升国家出口潜力、开拓新市场及巩固粮食安全做出重大贡献。