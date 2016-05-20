纳扎尔巴耶夫总统将出席G20杭州峰会

哈通社阿斯塔纳5月20日电（记者马尔兰•吉耶姆拜）哈萨克斯坦与塞内加尔之间的合作将在多边合作的基础上实现进一步发展。

20日，纳扎尔巴耶夫总在总统府会见塞内加尔总统麦基•萨勒时作出上述表示。

"塞内加尔总统是首次访问我国，因此可以说，我们两人的会谈，完全可以被视为是两国未来新合作的一个开端。在拉近同非洲国家间关系的意义上，您对哈萨克斯坦的此次访问，不仅对哈萨克斯坦，乃至整个中亚都有着重要的意义。我相信，哈萨克斯坦与塞内加尔将在各领域实现深入合作。"纳扎尔巴耶夫总统说。

纳扎尔巴耶夫总统还强调，在同塞内加尔总统萨勒的会谈中，双方就政治和经济领域深入交换了意见，达成了广泛共识。

"相同的理念，将为两国在各领域的合作铺平道路。今年9月，我与萨勒总统都将前往中国，出席2016年二十国集团杭州峰会（英语：2016 G-20 Hangzhou summit）。而且塞内加尔已经明确表态，将支持哈萨克斯坦竞选联合国非常任理事国，我们对此深表感谢。"纳扎尔巴耶夫说。

纳扎尔巴耶夫总统表示，两国已在农业、石油天然气和体育等领域签署了一批合作协议。（编译：塔尔）