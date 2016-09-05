纳扎尔巴耶夫：G20峰会参会国家掌握着全球的经济命脉

哈通社杭州9月5日电 5日，受邀出席2016年二十国集团杭州峰会的纳扎尔巴耶夫总统，在杭州召开记者招待会，同我国媒体代表分享了他关于G20峰会的一些感想。

"在圣彼得堡峰会之后，受中国国家主席习近平的邀请，我第二次出席了G20峰会。G20峰会的与会国家，控制着全球经济的50%和世界人口的70%，受邀参与这样大型的会议，是对哈萨克斯坦的极大尊重。在峰会上，全球性的经济、政治议题得到与会各方的讨论，并将就国际和地区安全议题达成广泛的共识。"纳扎尔巴耶夫总统说。



总统强调，在峰会第一次会议上，他就哈萨克斯坦关于未来全球性问题的预测进行了阐述。



纳扎尔巴耶夫总统认为，在保持全球经济的平衡方面，若美国能够站稳脚跟，则欧洲和其他发展中国家将不会对经济问题产生过多的忧虑。

"大范围的失业，是最令发展中国家担忧的问题。随着科学技术的进步和发展，越来越多的工作岗位正在被机器所取代......哈萨克斯坦对此十分关注，并认为应该提前采取合适的应对措施。实现哈萨克斯坦的工业化，是我国对这一问题所作出的应对方案。在这个困难的时期，我国推动的各项投资计划都表现出了其正确性。保持低失业率、增加新的工作岗位，以及从反金融危机转为实现经济增速，是这些计划的目标。这些问题，我们将在9月9日的政府工作扩大会议上进行进一步的讨论。"纳扎尔巴耶夫总统说。

本月1日，受中国国家主席习近平邀请，纳扎尔巴耶夫总统前往中国杭州，出席在那里召开的2016年二十国集团杭州峰会。

在峰会第一次会议上，纳扎尔巴耶夫总统发表了针对全球经济问题的讲话。（编译：木合塔尔·木拉提）