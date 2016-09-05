纳扎尔巴耶夫G20峰会文艺演出观后感：中国能够高水平办成任何事情

哈通社杭州9月5日电 当地时间4日晚9时许，表达东道主心声、题为"最忆是杭州"的G20峰会文艺演出在中国美丽的西子湖畔上演。正在杭州出席G20峰会的纳扎尔巴耶夫总统兴致勃勃地观看了这场50多分钟的户外水上艺术盛宴，直至落幕。

纳扎尔巴耶夫5日向哈萨克斯坦媒体讲述了自己的观后感。他说："昨晚的演出真的是触人心旋，富有冲击力。芭蕾舞者足尖轻跃水面，用手、用水瓢撩起水花的动作妙不可言。演出以山为景、以湖为台，使得整个舞台更加的恢宏。我看到水、光、乐的三者完美融合。当然，要在一个自然的水面完成一台大型交响音乐会，显然不易，这需要动用大量的高科技手段。请各位将光盘带回去，让哈萨克斯坦观众一饱眼福。"

纳扎尔巴耶夫说："据介绍，这场音乐会的总导演是北京奥运会开幕式的指导者。我甚至想邀请这位中国导演为我们策划庆祝独立25周年大型文艺演出。独立25周年演出，我们应该怎么搞? 在叶斯勒河畔？当然这一想法在阿斯塔纳是行不通的。我们到过许多地方，也见过不少世面，他们（中国）能够高水平办成任何事情，这不是我第一次来中国。"（编译：金桥）