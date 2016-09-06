纳扎尔巴耶夫总统接受中国媒体采访 评价G20峰会重要意义

哈通社阿斯塔纳9月6日电 5日，二十国集团首脑峰会在中国杭州落下帷幕。中国国家主席习近平在闭幕仪式后发表讲话，介绍峰会成果和会议情况。峰会还通过了一个联合公报。作为受邀出席G20峰会的国家领导人之一，纳扎尔巴耶夫总统受到了中国媒体的格外关注。

峰会前后，包括新华社、国际在线等诸多中国媒体争相采访纳扎尔巴耶夫总统，并就纳扎尔巴耶夫总统对G20峰会所做出的评价进行了长篇幅的报道。



据悉，纳扎尔巴耶夫总统在接受中国国际广播电台等中国媒体联合书面采访时表示，G20峰会现在被视为解决全球经济问题、协调成员国宏观经济政策以及改革世界金融体系的最重要机制，由于世界地缘政治和国际金融所面临的不确定性在增加，G20峰会必须展现团结大国的能力，以确保世界经济稳定。



纳扎尔巴耶夫称，作为G20峰会轮值主席国，中国着重推动创新、新工业革命以及数字经济，哈萨克斯坦完全支持中方的这一做法。目前，哈萨克斯坦也在实施工业创新发展计划的第二个五年计划。



而且为了应对严峻的经济形势，哈萨克斯坦从2015年起就开始实施名为"100项具体措施"的经济结构调整政策。



另外，哈萨克斯坦正在筹备明年在首都阿斯塔纳举办的主题为"未来能源"的世博会，所以哈方对G20峰会就可持续发展、基础设施投资以及绿色经济的问题所作出的决定都表示欢迎。

纳扎尔巴耶夫表示，中国是世界上最大的经济体之一，目前中哈两国在各领域的经贸合作都在不断加强。同时，哈萨克斯坦非常支持中方关于建设"丝绸之路经济带"的倡议。



因为哈国的"光明大道"发展战略旨在加强本国基础设施建设，力争成为中亚地区的物流交通枢纽，这与"丝绸之路经济带"倡议的主要内涵高度契合。



除加强互联互通之外，工业领域也是中哈两国合作的优先方向。目前两国政府已经制定了中哈产能合作计划以及落实该计划的产能合作项目清单，清单包括51个产能合作项目，总金额达到262亿美元。



另外，纳扎尔巴耶夫指出，哈萨克斯坦高度重视亚洲现代基础设施建设。



哈方不仅从一开始就对中方关于建立亚洲基础设施投资银行的倡议表示支持，同时哈萨克斯坦还是最早签署《亚洲基础设施投资银行协定》的国家之一，而且今年2月哈方还根据协定完成了对法定股本的初始认缴。

纳扎尔巴耶夫认为，目前的世界经济危机并不在于部分金融市场或商品市场发生危机所致，实际上其根本原因在与世界金融和经济体系严重失衡。



目前各国争夺国际销售市场和投资的竞争日趋激烈，同时发展中市场资本流失严重，去年从发展中市场流失的资本超过7500亿美元。



同时，由于发展中国家在调整经济结构、建立有效的市场化基础设施方面进展缓慢，这又进一步加剧了发展中国家的资本匮乏问题。



与此同时，这些从发展中市场流向发达市场的资本也并没有给这些国家带来额外的经济增长。

另外，纳扎尔巴耶夫表示，虽然发达国家已开启了从资源型经济过渡到知识和创新型经济的趋势。但因缺乏内部增长潜力，大多数发展中国家还没有准备好面对这一形势，这对全球经济稳定增长构成了根本挑战。

最后，纳扎尔巴耶夫指出，目前各国政府和央行手中可用来刺激经济的杠杆越来越少，这迫使它们不得不采取保护主义，但这种做法没有前途。



包容性的全球化应该成为今后的战略发展方向。要建立这种模式，首先应高度重视发展中国家的人力资源建设。



其次，不应该将经济增长所带来的利润投入到投机性产品或存放到免税区，而应该将其用于发展生产、教育和医疗卫生方面。



另外，每个国家都应该大力推进改革，积极适应新的形势，而不是坐等外部环境的改变。（编辑：木合塔尔·木拉提）