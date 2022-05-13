G7外长峰会发表联合声明 谴责阿富汗限制女性权利

哈通社/布鲁塞尔/5月13日 -- 七国集团（G7）外长峰会正在德国北部的万格尔斯举行。

周四，与会的七国外交部长发表了一份联合声明，谴责激进组织塔利班(在哈萨克斯坦被禁止)在阿富汗对女性施加越来越多的限制。

声明中写道：

-我们——加拿大、法国、德国、意大利、日本、联合王国和美利坚合众国——G7的外交部长们，以及欧盟高级代表，对塔利班组织在阿富汗不断增加的针对女性权利和自由的限制措施表示强烈反对和遗憾。-

声明强调，塔利班限制女性权利和自由的行为，是在进一步将自己隔绝于国际社会之外。

-我们谴责实施越来越严格的措施，严重限制了半数人口充分、平等和有意义地参与社会的能力。- 声明称。

G7外长们在共同声明中，呼吁塔利班解除对女性群体的限制，尊重人权，不辜负阿富汗人和世界的愿望，确保女性充分、平等和有意义地参与社会和公共生活，并保障人民的行动和言论自由。

据悉，塔利班在2021年夺取阿富汗政权时，曾承诺将实行比1996年至2001年首次执政期间较为温和的统治。侵犯人权是那段统治时期的特征。

但当下塔利班已经逐渐限制阿富汗人的权利，特别是女孩和妇女，她们被阻止重返中学和许多政府工作，全国女性都已经被禁止单独旅行。上周当局下令女性在公开场合要完全遮盖，最好是穿上可以罩住全身上下的传统罩袍布尔卡(burqa)。

【编译：木合塔尔·木拉提】