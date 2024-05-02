G7部长会议就到2035年分阶段弃用煤电达成一致

在G7联合声明中写明废止煤炭火电的年限尚属首次。不过，声明就废止时期同时标明“遵照把气温限制在自工业革命以来升高1.5度这一（《巴黎协定》的）目标的时间轴”。这给对写明废止时期感到为难的国家继续使用煤炭火电留下了道路。与欧美态度明显不同的日本今后如何应对或将成为焦点。

主席国意大利的部长在会后召开记者会，强调了各方同意到2035年分阶段废止这一成果，称“首次给出了通向目标的道路”。

日本电源构成中，可再生能源占比低，大量核电站受福岛第一核电站事故影响而停运，高度依赖发电量占7成的火电。煤炭火电现在占3成，根据目前的国家能源基本计划，预计到2030年度仍将占2成。

日本国内的煤炭火电不少都没有采取减排措施。政府解释称，在燃料中混合燃烧时不排放二氧化碳的氨气等实证阶段的技术也属于减排措施。今后的方针是继续使用煤炭火电，但也被批评减排效果有限。

【编译：阿遥】