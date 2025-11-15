托卡耶夫接受乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫授予“最高友谊”勋章

托卡耶夫总统表示，他将这份殊荣视为不仅授予他个人，更是对全体哈萨克斯坦人民的无限敬意。同时，他高度赞扬了乌兹别克斯坦领导人为巩固两国友谊和睦邻关系所做的贡献。

Фото: Акорда

—这份崇高荣誉体现了友谊、和平和尊重等哈萨克斯坦人珍视的价值观，也契合乌兹别克民族精神。勋章的名称恰如其分地描述了我们两国关系的内涵。哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦的友谊是我们无价的财富。我们将像保护眼珠一样珍视它，并为了兄弟人民的福祉而使其发扬光大。我相信，通过共同努力，我们将不断为哈乌战略伙伴关系和联盟注入新的内涵。伟大的阿拜和纳瓦依曾倡导友谊典范，宣扬相互信任能够巩固人民和睦，相互尊重能够使其更加坚定。基于这一教诲，我们高度重视加强与乌兹别克斯坦的兄弟联盟。-他说。

乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫强调，哈萨克斯坦在社会经济发展和国际舞台上的成就，与托卡耶夫总统的领导直接相关。

Фото: Ақорда

—在这个庄严仪式上，向您这位我国真诚的朋友授予乌兹别克斯坦最高国家奖章——最高友谊勋章，对我而言是莫大的荣幸。这体现了多元化乌兹别克人民对哈萨克斯坦总统杰出贡献的敬意和真诚认可。我们的民众深知您是一位世界公认的杰出国务活动家和政治家。在您英明领导下，哈萨克斯坦正在进行旨在建设“公正哈萨克斯坦”的大规模改革，各领域都取得了辉煌成就。哈萨克斯坦人民的生活水平持续提高，更重要的是，您的人民对未来充满信心。作为亲密的朋友和邻居，我们衷心为哈萨克斯坦的成就感到高兴。-米尔济约耶夫说。

【编译：阿遥】