万米高空紧急施救 阿斯塔纳—阿克套航班上演暖心一幕

2月23日，在上述定期航班上，一名45岁的塔吉克斯坦籍旅客突血压突然升高。同机乘客、曼格斯套州警察厅厅长萨艮德克·阿亚甘诺夫与母婴医疗中心医生图尔森·楚依什巴耶娃第一时间展开救治。

险情发生在起飞约一小时后。阿亚甘诺夫注意到一名在机舱过道行走的男子神情异常、步履不稳，随即上前扶住几近昏迷的患者，并立即通知乘务员在机上寻找医生协助。

—当时我结束假期正返回阿克套。看到那名男子朝我这个方向倒下，我马上扶住了他。我们随即请乘务员广播寻找医生，幸运的是，机上正好有一位专业医生。我随身带着阿司匹林，便先给他服用。在飞机降落前，我们一直陪在他身边。我想，在那样的情况下，任何人都会伸出援手，这是应尽的责任，-阿亚甘诺夫回忆说。

楚依什巴耶娃医生随后介绍了救治经过。

—当时他的血压一度升至220/110毫米汞柱。我们为他服用了降压药，并使用机上氧气瓶辅助治疗，生命体征逐渐稳定。飞机降落前，血压已降至135/85毫米汞柱的相对安全范围。他自述太阳穴剧烈疼痛。我们在其他乘客的帮助下找到了卡托普利和阿司匹林。据了解，他一个月前曾因类似症状在塔吉克斯坦住院治疗，但出院后未严格按医嘱用药，-她说。

楚依什巴耶娃提醒，患有慢性疾病的旅客出行时应随身携带必要药物，以备不时之需。

航班在阿克套国际机场安全降落后，急救人员迅速将患者送往医院进一步检查治疗。目前，该男子情况稳定，并向参与救助的人员表达了诚挚谢意。

—起飞后不久我就感到不适。一小时后，我起身准备去洗手间洗把脸，还没走到就觉得心脏无力，左侧身体发麻，眼前发黑、呼吸困难。当我向前倒下时，是那位先生接住了我。后来才知道，他竟是曼格斯套州警察厅厅长。我记得他一边给我喂水，一边安慰我。等我恢复意识向他道歉时，他对我说“没关系，我们都是人，互相帮助是应该的”。我由衷感谢他和所有帮助过我的人，-这位塔吉克斯坦公民动情地说。

【编译：阿遥】