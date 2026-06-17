哈萨克斯坦高鼻羚羊数量增至468.9万只 三大种群均实现增长

此次普查于4月7日至25日进行，由哈萨克斯坦生物多样性保护协会联合生态和自然资源部林业和野生动物委员会，以及该委员会驻西哈州、阿克托别州、曼格斯套州、库斯塔奈州、卡拉干达州、阿克莫拉州、阿拜州和乌勒套州分局共同实施。针对三大主要种群的数量统计，均采用航空调查方式完成。

生态和自然资源部表示，本次空中调查覆盖巴甫洛达尔州、卡拉干达州、库斯塔奈州、阿克莫拉州、阿克托别州、西哈州、曼格斯套州，以及乌勒套州和阿拜州部分地区。参与监测工作的除生态部门工作人员外，还包括科学和高等教育部科学委员会动物学研究所的科研人员，以及“博凯奥尔达”“厄尔戈兹-托尔盖”“阿勒腾达拉”“霍尔尕勒津”和“乌勒套”等国家特别保护自然区域的专业人员。

统计结果显示，乌拉尔种群数量达到270万只，较上年增长17.4%；别特帕克达拉种群达到187万只，同比增长16.9%；乌斯秋尔特种群数量增至11.9万只，增幅达到52.6%，是增长最快的种群。

与此同时，专家表示，受多种客观因素影响，要完全精确掌握高鼻羚羊种群数量仍存在一定难度。草场生态状况直接关系到其越冬能力，而传染性疾病等因素，也可能导致种群出现自然减员。