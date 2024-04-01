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    16:17, 01 四月 2024 | GMT +6

    哈萨克斯坦最高审计院院长易人

    Алихан Смаилов
    Фото: primeminister.kz

    哈萨克国际通讯社讯）根据国家元首签署的命令，阿里汗·阿斯汗吾勒·斯马伊洛夫被任命为哈萨克斯坦最高审计院院长。

    同时，根据总统令，娜塔莉亚•格都诺娃卸任最高审计院院长职务。

    阿里汗·阿斯汗吾勒·斯马伊洛夫于1972年出生在阿拉木图市。

    1994年获得阿尔-法拉比国立大学应用数学专业学士学位， 1996年获得KIMEP大学公共管理硕士学位。

    1993-1999年，任 A-Invest投资和私有化基金首席专家；国家统计局处长；统计规划和改革署统计和分析委员会副主席；

    1999-2003年，任哈萨克斯坦国家计局局长；

    2003-2006年，任哈萨克斯坦外交部副部长、国家出口信贷和投资保险保险公司董事长；

    2006-2009年，任哈萨克斯坦财政部副部长、国家农业控股公司（Kazagro）总裁；

    2009-2014年，任哈萨克斯坦统国家计局局长；

    2014-2015年，任哈萨克斯坦经济部统计委员会主席；

    2015-2018年，任哈萨克斯坦总统助理；

    2018-2019年，任哈萨克斯坦财政部长；

    2019-2021年，任第一副总理兼财政部长；

    2022年1月11日，被任命为政府总理。

    2024年2月，总统解散政府内阁。

    标签:
    哈萨克斯坦 任免
    Айбота Айдын
    编译
    Айбота Айдын
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