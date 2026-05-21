哈高考成绩获马来西亚官方认可 毕业生可免预科直申本科

据科学和高等教育部新闻处消息，这标志着哈萨克斯坦学生学术能力评价体系已获国际社会广泛认同。

今后，哈国高中毕业生申请马来西亚多所高校时，无需再读传统"预科课程"，可直接凭国家统一考试成绩申请入学。需要说明的是，申请英语教学类专业者，仍需按校方要求提供IELTS、TOEFL或其他同等语言能力证明。

马来西亚各高校将自行设定录取最低分数线及相关附加要求。根据专业方向，申请者可能仍需参加校内测试、面试、提交作品集或完成部分预科课程。因此，国家考试中心建议考生申请前务必提前研读目标大学及专业的具体招生细则。

国家统一考试成绩获国际认可，充分证明哈萨克斯坦教育评估体系已达现代学术标准，为本国毕业生开辟了更广阔的深造空间。

目前，该成绩不仅是国内高校录取依据，在申请亚洲多国及其他海外大学时，参考价值也日益凸显。

此外，哈方正与美国教育考试服务中心合作，共同研发名为"招生洞察测试"（Admissions Insight Test，简称AIT）的全新入学考试形式。该测试旨在对标国际通行实践，全面评估考生学术潜力与分析思维能力。未来，AIT有望获全球教育界广泛认可，进一步提升哈萨克斯坦学生在国际高等教育市场中的竞争力。