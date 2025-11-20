哈萨克斯坦跻身高出生登记率国家行列 儿童福利稳步提升

在这一积极背景下，哈萨克斯坦已经跻身出生登记率最高的国家行列。目前，全国新生儿出生登记率已接近100%，这一指标完全符合儿童权利保护领域的国际标准，为每个孩子从出生起依法享有身份和权利奠定了基础。

国家政策中的重要优先方向之一是为儿童提供长期、稳定的金融支持。哈萨克斯坦是少数将部分自然资源收益直接用于儿童利益的国家之一。自2024年起，“国家基金-儿童”项目启动，国家基金投资收益的50%被划入未成年人个人储蓄账户。2025年，每名儿童约获得130美元资金支持，覆盖儿童超过32.4万人。两年时间里，折合到每名儿童的平均累计金额达233美元，为他们今后的教育和发展积累了初始资本。

保障儿童享有安全、优质、营养充足的饮食同样被列为政策重点。自2023年以来，全国所有小学阶段学生已实现100%免费热餐覆盖，惠及超过170万名儿童。同时，幼儿园中有95.3万名儿童享受免费供餐。为此，各地预算共拨款2074亿坚戈。

联合国儿童基金会（UNICEF）开展的2024年多指标类集调查（MICS）结果显示，哈萨克斯坦儿童的营养状况指标总体达到欧洲和中亚国家水平。专家特别指出，各项指标保持稳定，没有出现剧烈波动，这从侧面证明了国家在提升学前及在校膳食质量方面一系列政策和措施的有效性。

在保障儿童安全方面，哈萨克斯坦不断强化法律基础。针对未成年人遭受的严重犯罪行为，刑事责任进一步加重，此类案件不得通过和解予以终止。对最为严重的犯罪行为，法律规定可判处终身监禁，彰显国家在保护儿童方面的“零容忍”立场。

- “孩子是国家的一面镜子。一旦涉及儿童安全问题，任何妥协都是不能接受的。哈萨克斯坦在这一问题上坚持零容忍原则，法律必须为每一个孩子提供完整、有效的保护。我们正在采取切实措施，确保这种保护真正落到实处。每个孩子都应当从国家获得平等机会和可靠支持，因为这正是塑造国家未来的坚实基础。” - 哈萨克斯坦教育部儿童权利保护委员会主席纳斯穆詹·沃斯潘诺夫表示。

儿童保护体系也在制度层面不断强化。首次在法律层面明确规定：每5000名儿童至少配备一名监护与监管机构工作人员。由此相关专业人员数量从原先的303人增加至1028人。哈萨克斯坦也因此成为独联体区域内最早在儿童权利保护领域引入统一人员配置标准的国家之一。

自2026年起，哈萨克斯坦将启动统一的全国性项目——“哈萨克斯坦的孩子们”。该项目将整合现有各类儿童支持与发展措施，形成覆盖儿童一生各阶段的综合性国家战略，从早期发展、教育、健康、安全到社会参与，系统推进儿童权利保障和儿童福祉提升。

【编译：达娜】