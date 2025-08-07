吉尔吉斯拟逐步提高酒类、甜味饮料及燃油的消费税

据哈萨克国际通讯社驻地记者报道，吉尔吉斯斯坦政府已将相关决议草案提交公众讨论。

据悉，该国现行的酒类、非酒精饮料及石油产品的消费税税率自2023年1月1日起未作调整，而燃油的消费税已有十余年未上调。

根据草案，吉尔吉斯斯坦拟在未来四年内逐步提高消费税税率。此举旨在保护民众免受有害产品的影响，通过将相关产品价格提升至高于通货膨胀水平，同时增加国家预算的税收收入。

自2026年1月1日起，以下税率调整将生效：

- 汽油：每吨从5000索姆（约合3.1万坚戈）提高至7000索姆（约合4.3万坚戈）；

- 燃料油：每吨从400索姆（约合2500坚戈）提高至2000索姆（约合1.2万坚戈）；

- 冬季柴油：每吨从400索姆提高至2000索姆。

此外：

- 甜味饮料、矿泉水及碳酸饮料的消费税将在2027年前逐步提高至每升5索姆；

- 无酒精能量饮料的消费税将在2029年前提高至每升15索姆；

- 烈酒、伏特加、加度酒及乙醇的消费税将提高至每升240索姆；

- 干邑白兰地的消费税将提高至每升180索姆；

- 葡萄酒的消费税将提高至每升40索姆；

- 啤酒的消费税将提高至每升30索姆；

- 起泡酒及香槟的消费税将提高至每升70索姆；

- 低度酒精饮料的消费税自2026年起将提高至每升100索姆。

值得一提的是，吉尔吉斯斯坦自2025年1月1日起将对用于道路维修的燃油征收每升1索姆的附加税。此外，今年6月，吉尔吉斯斯坦卫生部提出提高烟草消费税，以改善公众健康状况。

与此同时，吉尔吉斯斯坦简化了税务管理，取消了车辆税，并宣布实施税务特赦。

【编译：木合塔尔·木拉提】