哈萨克斯坦高校首次赢得欧盟“地平线欧洲”科研项目

消息称，东哈州谢里克巴耶夫技术大学成功入选 Horizon Europe 计划资助的国际科研项目 TiBeRIUM（Titanium and Beryllium for European Resilience and Innovative Utilization of Minerals）合作方行列。

TiBeRIUM 项目旨在构建关键原材料的可持续供应链，并引入先进的“绿色”加工技术。项目将首次以该合作模式在哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦对钛和铍资源开展系统性综合研究。这两种金属均被列入欧盟关键原材料清单，对高技术产业发展、工业韧性和技术自主性具有重要意义。

Фото: gov.kz

该项目联合体汇聚了来自德国、希腊、塞浦路斯、英国、挪威、西班牙、波兰、比利时、保加利亚、芬兰、哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦等12个国家的25家合作伙伴。项目由德国弗赖贝格工业大学担任协调方。哈方参与机构包括东哈州谢里克巴耶夫技术大学、Tenir Group有限责任公司以及乌尔巴冶金厂（ULBA）股份公司。

在该项目框架下，哈萨克斯坦不再仅作为原材料供应方参与，而是以科研、技术开发和环境友好型深加工领域的完整合作伙伴身份加入。这被视为从“开采—出口”模式向“科学—技术—人才—附加值”发展模式转型的重要实践。

Фото: gov.kz

参与 TiBeRIUM 项目将推动先进国际技术转移，促进应用科学与世界级工程能力的发展，培养新一代科研与工程人才，并进一步提升哈萨克斯坦在全球关键原材料供应链中的地位。

大学方面表示，Horizon Europe计划竞争异常激烈，对科研质量和项目管理能力要求极高，且不设地理优势条件。此次成功入选，充分体现了哈萨克斯坦科研机构在国际舞台上的竞争力。

Фото: gov.kz

【编译：达娜】