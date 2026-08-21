高等教育部长：全国学生人数或逼近100万 教育体系提前应对人口增长

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦科学和高等教育部长萨亚萨特·努尔别克表示，随着人口持续增长，哈萨克斯坦教育体系正面临新的需求，高等教育学生规模预计在2030年后接近100万人。

努尔别克在阿斯塔纳举行的“未来图景：从成果到新战略”论坛上表示，人口变化将直接影响劳动力市场、消费市场、基础设施和社会政策，因此国家在制定教育和经济发展政策时必须充分考虑人口趋势。

他指出，中亚是目前全球少数儿童人口持续增长的地区之一。过去5年，哈萨克斯坦共有99.67万人出生，较2022年增长超过5%。

人口增长已对教育基础设施产生直接影响。过去5年，哈萨克斯坦共投入使用1242所学校，新增约100万个学位。过去4年，全国学位缺口已缩减约4倍，但目前仍存在约24.8万个学位缺口。

高等教育领域同样受到人口变化影响。努尔别克表示，科学和高等教育部于2022年成立时，全国高校学生总数约为61.8万人，目前已增至74万人，4年间增加超过12万人。

- 我们预计，2030年后高校学生人数将接近100万人。因此，我们的总体原则是继续保持高等教育的可及性，让更多年轻人能够接受高等教育和职业教育。 - 他说。

职业教育领域也在推进改革。目前约500个教育项目正在重新审议和更新，已有27所学院首次通过国际认证和认可程序。

与此同时，哈萨克斯坦还计划进一步加大对博士研究生培养的支持力度。

努尔别克表示，目前博士研究生奖学金为每月25.2万坚戈，未来3至4年内计划在现有基础上再提高一倍。

此外，哈萨克斯坦已启动“产业PhD”（Industrial PhD）项目，年轻科研人员可在不脱离生产岗位的情况下，通过更加灵活的培养模式，在3年内攻读博士学位。

努尔别克表示，人口增长将持续对教育体系提出新的要求，国家需要提前完善基础设施、扩大教育资源供给，并加强高层次专业人才培养。