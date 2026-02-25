泰晤士高等教育首度发布中欧亚高校排名 纳大跻身前列

据科学和高等教育部新闻处介绍，该排名基于2026年度世界大学排名数据进行综合分析。尽管纳扎尔巴耶夫大学成立于2010年，建校时间相对较短，但在参与评选的哈萨克斯坦及中亚地区高校中依然保持领先。在整体榜单中，该校位列三所土耳其高校之后，分别是科奇大学、中东技术大学和萨班哲大学。

值得注意的是，尽管土耳其高校在总体数量和排名结构上占据优势，纳扎尔巴耶夫大学在国际化指标方面表现突出，外籍师生比例和科研论文发表数量均保持在较高水平。这与学校持续加大博士培养支持力度密切相关。目前，该校博士奖学金名额已增至200个，较此前实现翻番。相关领域新增奖学金的申请通道已全面开放，受理将持续至2026年3月。

与此同时，纳扎尔巴耶夫大学正深化与土耳其高校的战略合作，推进跨学科科研项目与学术交流。在数字化转型方向，学校智能系统与人工智能研究院在突厥语族语言处理领域取得阶段性成果，开发的“MangiSoz 3”语音识别平台和“TilSync”多语言机器翻译系统正在持续优化升级。

此次试点排名涵盖突厥国家组织五个成员国——阿塞拜疆、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、土耳其和乌兹别克斯坦。未来，参评高校及覆盖国家范围有望进一步扩大。

此次入选区域前列，既巩固了纳扎尔巴耶夫大学在地区科研体系中的核心位置，也从一个侧面反映出中欧亚地区高校整体实力的稳步提升。

【编译：阿遥】