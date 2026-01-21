戈兰高地维和行动：哈萨克斯坦工兵已销毁1200余枚爆炸物

据国防部消息称，哈萨克斯坦排雷人员还在责任区内开展了5次搜排行动，范围涵盖联合国基地、观察哨所及周边区域，并对雷区实施了3次侦察行动。

此外，工兵分队还对发现的弹药进行了11次前期技术评估，持续保障军事人员、联合国设施以及当地平民的安全。

维和行动中心后勤保障管理局军官、少校叶尔纳尔·阿曼泰吾勒表示：

“我们对雷区进行侦察，检查联合国基地和观察点，销毁爆炸物和简易爆炸装置。发现的所有弹药，都是叙利亚武装冲突遗留下来的危险物。”

在被派往戈兰高地前，参训官兵先后在位于阿拉木图维和行动中心以及位于库纳耶夫排雷中心接受了系统化专项训练，完成了三级人道主义排雷课程，具备执行复杂国际任务的专业能力。

官方指出，哈萨克斯坦工程兵部队不仅在国内承担着保障军民安全的重要职责，同时也在联合国维和任务框架下，为维护地区和平与稳定作出了切实贡献。

【编译：达娜】