普京高度评价托卡耶夫总统推动数字体育发展的贡献

（哈萨克国际通讯社讯）俄罗斯总统弗拉基米尔·普京就正在阿斯塔纳举行的“未来运动会—2026”国际赛事开幕发表视频致辞，并高度评价哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在推动数字体育及“未来运动会”发展方面作出的贡献。

普京表示，“未来运动会”是一项独具特色的赛事，将体育与现代创新技术、身体素质与智力能力相结合。赛事的重要使命是促进人的全面发展，鼓励人们面向未来、拥抱创新、掌握先进技术、重视知识并不断追求进步。

- 我相信，随着时间推移，“未来运动会”的比赛项目数量以及整个数字体育的规模和影响力都将进一步扩大。俄罗斯是世界体育强国之一，拥有众多优秀运动员，创造了许多纪录和胜利。我们为俄罗斯站在数字体育发展起点而感到自豪，因此一直在为这一运动的发展创造必要条件。 - 普京说。

他介绍，全俄数字体育联合会于2022年11月成立。2024年2月至3月，首届“未来运动会”在俄罗斯举行，受到运动员和全球观众的广泛关注。

普京指出，“未来运动会”自创办以来始终不受政治形势、任何形式的歧视以及双重标准影响。

Фото: видеодан скриншот

谈及本届赛事，普京表示，“未来运动会”的举办地域正在不断扩大。继上一届赛事在阿布扎比举行后，今年赛事来到阿斯塔纳。

- 今年，充满活力、现代化并快速发展的阿斯塔纳从上一届东道主阿布扎比手中接过接力棒。在此，我特别希望指出哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫为数字体育和“未来运动会”发展作出的重要贡献。正是得益于他的亲自支持以及对这一倡议的高度重视，第三届‘未来运动会’得以在阿斯塔纳举行。- 普京说。

普京同时高度评价哈萨克斯坦的体育潜力，并指出哈萨克斯坦运动员在具有影响力的国际赛事中取得了优异成绩。

- 我们非常了解哈萨克斯坦朋友的热情与好客。因此，我相信本届赛事将以最高水平举行，运动员和观众都能从各支队伍的精彩竞争中获得难忘体验。祝所有参赛者取得优异成绩，也祝各位嘉宾留下美好而难忘的回忆。- 普京说。

目前，“未来运动会—2026”开幕式正在阿斯塔纳举行。

去年，阿斯塔纳在阿联酋阿布扎比接过“未来运动会”举办城市接力棒。