高层互动频密：哈萨克斯坦与阿塞拜疆总结2025年合作成果

会谈中，双方系统总结了过去一年的哈阿合作进展，并就下一阶段重点合作领域交换意见。阿里穆·巴耶勒于指出，两国政治对话保持高度活跃。近三年来，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫六次访问阿塞拜疆，而阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫也五次对哈萨克斯坦进行访问，充分体现了双方关系的高水平和高密度。

双方特别提到，2025年8月8日，阿塞拜疆与亚美尼亚之间持续多年的冲突正式结束，并签署了和平解决宣言。会谈强调，哈萨克斯坦在这一进程中发挥了积极作用，于2024年为阿塞拜疆与亚美尼亚谈判提供了对话平台。与会人士还指出，30年来首批经阿塞拜疆领土进入亚美尼亚的货物具有重要象征和现实意义，而该批货物正是来自哈萨克斯坦的小麦。

会谈中，双方一致认为，进一步推动地区交通和通信线路解封具有重要意义。会议还指出，在哈萨克斯坦的支持下，阿塞拜疆于2025年正式纳入中亚国家领导人峰会机制。此前，托卡耶夫总统曾公开表示，支持阿塞拜疆参与“C5+美国”合作框架。

双方在总结时强调，有必要进一步深化经济和工业合作，充分发挥联合投资基金的作用，同时持续推进交通物流和能源领域协作。

此外，双方还就当前国际和地区形势交换看法，讨论了哈萨克斯坦与阿塞拜疆在欧亚空间新地缘政治和地缘经济格局形成中的作用。