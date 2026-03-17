北哈州高校对华交流十年有成：35名哈萨克斯坦学子赴华深造

过去十年间，根据两校学术交流计划，共有90名中国学生前往霍兹巴耶夫大学深造，同时霍兹巴耶夫大学也有30名学生赴西北农林科技大学学习。

今年，霍兹巴耶夫大学35名学子前往中国开启学术之旅，这是该校派往中国的规模最大的学术交流团之一。这批未来的农艺师及畜牧业专家将在中国领先的农业高等学府深造，获得在现代实验室开展科研及参与田野调查的机会。

据了解，目前共有33名本科生在农学、畜牧生产技术、植物科学与技术等方向学习。此外，从本学年开始，两名硕士研究生已启动在西北农林科技大学的"双学位"硕士课程，专业方向为"农学"和"畜牧生产技术"。他们将在彼得罗巴甫尔学习六个月，其余一年半时间在中国继续学习并开展科研。毕业后，这些学生将获得哈萨克斯坦和中国颁发的双硕士学位。

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中国西北农林科技大学是中国顶尖高等学府之一，以遗传与作物育种、植物保护、农业生物技术、水资源管理和畜牧业等领域的强大科研底蕴享誉国际。目前，该校是中国农业科学领域规模最大的科研与教学中心之一。

两校合作具有长期性和全方位特点。目前，霍兹巴耶夫大学农业技术系三名青年教师正在西北农林科技大学攻读博士学位，农学与林业系两位教师也正在该校进行科学访学。

实践导向的专业人才培养是双方合作重点之一。在合作伙伴框架下，西北农林科技大学每年都会举办现代畜牧业技术培训班，北哈州农业与土地关系厅专家也积极参与。

据悉，今年4月底，西北农林科技大学将派遣7名学生前往霍兹巴耶夫大学交流；秋季学期，预计还将有约30名中国学生通过学术交流计划来到哈萨克斯坦。

【编译：阿遥】