南高加索多条国际交通走廊建设加速推进 助力欧亚区域互联互通

主要交通走廊布局

目前，贯穿南高加索的几条关键国际走廊在区域互联互通中发挥着核心作用：

中间（跨里海）走廊： 从中国经哈萨克斯坦至里海，再通过阿塞拜疆、格鲁吉亚通往欧洲，集铁路、公路与海运于一体，推动了巴库、波季、巴统等港口基础设施升级。

从中国经哈萨克斯坦至里海，再通过阿塞拜疆、格鲁吉亚通往欧洲，集铁路、公路与海运于一体，推动了巴库、波季、巴统等港口基础设施升级。 “南北”走廊： 连接俄罗斯、阿塞拜疆与伊朗，加速欧洲与中东之间的货物运输，是跨大陆运输的重要通道之一.

连接俄罗斯、阿塞拜疆与伊朗，加速欧洲与中东之间的货物运输，是跨大陆运输的重要通道之一. TRIPP（或称赞格祖尔）走廊： 途经亚美尼亚南部，连接阿塞拜疆本土与纳希切万，是提升南高加索陆路通达性的战略性替代线路.

途经亚美尼亚南部，连接阿塞拜疆本土与纳希切万，是提升南高加索陆路通达性的战略性替代线路. TRACECA（欧—高加索—亚）走廊： 融合公路、铁路与海运网络，将区域国家纳入欧亚跨区域运输体系.

融合公路、铁路与海运网络，将区域国家纳入欧亚跨区域运输体系. 亚洲公路网（AH）：覆盖32个国家、超过14万公里道路，其中包括南高加索重要干线，确保线路标准统一与交通顺畅。

格鲁吉亚：多条公路与铁路项目接近收尾

格鲁吉亚正推进多项关键基础设施建设，其中，通往俄格边境的克维谢季—科比（E117）公路项目 是整体交通体系中的重要一环。全长23公里，包括5座隧道与6座桥梁，总投资12.4亿拉里（4.59亿美元），其中约9.09亿拉里通过亚洲开发银行和欧洲复兴开发银行融资。UBM International 负责施工监理。

此外，格鲁吉亚还在建设巴统—萨尔皮方向全长7.6公里的隧道 及相关道路工程，该项目由亚开行提供3.6亿美元贷款。

与此同时，第比利斯—马欣贾乌里铁路改造正在推进，对保持哈萨克斯坦货物通达黑海港口、提升国际运输稳定性具有战略意义。

格鲁吉亚的E60高速公路改造已进入收尾阶段，第比利斯绕城高速（51公里） 以及鲁斯塔维—阿塞拜疆方向道路升级也在同步推进。

区域铁路方面，巴库—第比利斯—卡尔斯铁路运力正扩容至每年500万吨，有助于加强南高加索、土耳其与中亚之间的联通。

阿塞拜疆：赞格祖尔走廊建设全面加速

阿塞拜疆境内的戈拉迪兹—阿格班德段是赞格祖尔（TRIPP）走廊的重要组成部分，包括124公里公路及配套铁路，整体完工率已达95%，预计2026年二季度完工。道路设计为四至六车道，并建设3条隧道、28座桥梁及大量工程设施。

纳希切万地区正在推进 188公里铁路改造工程，预计2028年完工；卡拉巴赫和东赞格祖尔地区规划建设 12条新公路，总长约2300公里，其中约66公里隧道已建成。

阿塞拜疆还在改造 M2高速公路（巴库—加扎赫—格鲁吉亚边境，E60）并推进卡拉巴赫、赞格祖尔地区基础设施建设，以降低区域运输风险、提升东—西、南—北运输通道的稳定性与效率。

依托阿利亚特、戈夫萨恩及规划中的兹里亚港等港口，阿塞拜疆与哈萨克斯坦通过里海实现常态化海上联运，使库雷克与阿克套港与区域物流链紧密相连。

亚美尼亚：强化南北向连接能力

亚美尼亚正通过“南北”国际交通走廊建设，加强与伊朗及格鲁吉亚的陆路连通。重点项目包括卡贾兰—阿加拉克段（32公里），规划建设两条隧道、17座桥梁。亚美尼亚政府已在2025年追加8.4亿德拉姆（约2200万美元）以加速推进，计划年内完成约30%的主体工程。

该国南部的西西安—卡贾兰路段（约60公里） 是另一关键项目，将建设8.6公里隧道、桥梁等设施。项目完工后，当地通行时间将大幅缩短，车速可提升至每小时100公里，交通安全性显著提高。

面临的主要挑战

尽管建设进度积极，但南高加索交通项目仍面临多重风险：

地区政治局势复杂，跨境运输依赖稳定的双边与多边合作； 山地地形导致隧道和桥梁施工难度大，工程成本高； 里海港口与渡运设施在能力扩容上存在瓶颈； 大型项目融资需求高，对全球市场波动较为敏感； 区域国家在海关、技术标准和数字化方面仍需进一步协调一致。

对哈萨克斯坦的意义

随着南高加索基础设施建设不断推进，哈萨克斯坦在欧亚交通版图中的枢纽作用进一步凸显。区域内铁路、公路与海运项目为哈萨克斯坦经由跨里海走廊进入中东、欧洲和南高加索创造更多可能。

哈萨克斯坦正持续完善自身交通网络，包括推进“欧洲—西中国”（E40）、“南北走廊”（E121）衔接工程，升级阿克套—阿特劳及阿特劳—阿斯特拉罕路段，以增强与库雷克、阿克套港的联通能力，项目预计于2026至2027年间完成。

铁路方面，莫因特—克孜勒贾尔及贝纽等方向的升级工程也在进行中，以进一步提升东西向运输能力。

上述项目均纳入至2030年的国家长期交通战略，将持续巩固哈萨克斯坦与南高加索国家及国际运输走廊之间的稳定连接。

【编译：木合塔尔·木拉提】