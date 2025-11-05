哈萨克斯坦最高司法委员会主席率团访问阿塞拜疆

双方就法官的选拔、培训与任命机制，以及法官职业发展方面的双边合作议题进行了讨论，并就加强两国司法机构间的经验交流交换了意见。

马拉霍夫主席强调，加强两国司法委员会间的专业联系具有重要意义：

“完善法官选拔与培养体系离不开先进经验的交流。我相信，我们的合作将成为在司法人事培养中引入现代化方法的坚实基础。”

凯里莫夫主席则表示，阿塞拜疆高度重视与哈萨克斯坦的合作：

“两国在强化法官独立性与提升司法公信力方面拥有共同目标。我们愿积极开展经验交流，并在专业发展领域推进联合项目。”

Фото: Қазақстан Республикасы Жоғары Сот Кеңесі

会议期间，哈萨克斯坦最高司法委员会委员叶尔兰·阿伊特扎诺夫绍了委员会的主要工作方向，包括优化法官选拔程序、引入数字化工具、提高竞选过程透明度等举措。他指出，委员会正系统推进建设一支专业、独立、具备高道德标准的司法队伍。

此外，委员会秘书处部门主管道仁·阿尔舒林介绍了隶属委员会的司法学院工作情况。他表示，学院积极引入现代化教学方法，发展实践导向型课程，有效提升法官候选人的专业能力。

访问期间，哈萨克斯坦最高司法委员会与阿塞拜疆司法法律委员会签署了《相互理解与合作备忘录》。该文件旨在推动法官队伍建设体系的完善，保障司法独立与法官不可侵犯的原则。

会议在建设性、务实的氛围中举行。双方重申了进一步深化两国司法委员会合作关系、加强专业交流与制度协作的共同意愿。

【编译：达娜】