哈萨克斯坦高科技医疗手术最高单例费用达7900万坚戈

随着高科技医疗援助在哈萨克斯坦的普及程度和诊疗效率不断提升，在现行国家融资机制的支持下，国内医疗机构已能够开展多项技术复杂、成本高昂的临床干预。

数据显示，目前国内费用最高的高科技手术为“辅助人工心脏系统植入术”，单例手术造价达7900万坚戈。2025年前11个月内，共有59名患者成功植入该系统，对其中大多数人而言，这项手术是延续生命的唯一选择。

紧随其后的是“异基因造血干细胞移植术”，单例手术费用为1740万坚戈，年内累计完成117例。

此外，下列高科技临床干预项目应用最为广泛：自动除颤起搏器植入术1963例；头颈部血管介入栓塞与闭塞术1463例；胎儿干细胞移植1384例。

作为专科医疗援助的重要组成部分，高科技医疗主要用于复杂疾病的治疗，并采用经过科学论证、具备安全性和有效性的创新型诊疗方法。

卫生部表示，目前哈萨克斯坦已掌握并应用82项高科技医疗技术，相关技术覆盖内科、儿科、神经外科、肿瘤学、心脏外科、创伤与骨科、泌尿外科、产科、妇科、性传播疾病防治以及器官移植等重点临床领域。

全国范围内共有120多家医疗机构具备提供此类高科技医疗服务的能力。

统计显示，在“国家担保免费医疗服务”体系内，已有1600余名患者接受相关手术；在“强制性社会医疗保险”体系下，受惠患者人数约为1.75万人。

卫生部指出，目前已报销的医疗费用总额达790亿坚戈，平均每例病例的治疗成本约为410万坚戈。

持续发展并扩大高科技医疗援助覆盖范围，仍将是哈萨克斯坦卫生系统的重点工作方向之一。这将有助于挽救更多生命、降低残疾发生率，并帮助重症患者重返高质量的正常生活。

【编译：阿遥】