哈萨克斯坦热门高校公布2026年学费标准

（哈萨克国际通讯社讯） 随着2026/2027学年临近，哈萨克斯坦各高校陆续公布新学年学费标准。根据学校和专业不同，全年学费约为60万至390万坚戈。

目前，大部分高校已公布收费标准。部分高校实行统一年学费制度，部分高校则按照学分收费；医学类院校的学费还会因年级不同而有所变化。

主要高校学费情况如下：

高校 年学费（坚戈） 阿里·法拉比哈萨克国立大学（KazNU） 110万—190万 古米廖夫欧亚国立大学（ENU） 160万—190万 萨特巴耶夫大学（Satbayev University） 100万—130万 阿拜哈萨克国立师范大学（Abai University） 99万—124.3万 阿斯芬迪亚罗夫哈萨克国立医科大学（KazNMU） 60万—210万 纳尔霍兹大学（Narxoz University） 约280万—370万 卡拉干达医科大学（QMU） 82万—184万 阿斯塔纳IT大学（Astana IT University） 250万 马克苏特·纳里克巴耶夫大学（MNU） 330万；国际关系专业约390万 米拉斯大学（Miras University） 60万

纳尔霍兹大学实行按学分收费，实际学费根据专业、学分数量及培养方案确定。

其中，阿斯芬迪亚罗夫哈萨克国立医科大学护理学专业学费最低，为60万坚戈；牙科专业学费最高，为210万坚戈。

阿斯塔纳IT大学本科实行统一收费标准，所有专业年学费均为250万坚戈，并承诺学生入学后学费在学习期间保持不变。

马克苏特·纳里克巴耶夫大学多数本科专业按每学分5.5万坚戈收费，按每年60学分计算，年学费约330万坚戈；国际关系专业按每学分6.5万坚戈收费，折合年学费约390万坚戈，是此次统计中学费最高的专业之一。