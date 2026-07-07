托卡耶夫听取最高审计院工作汇报 要求加快引入人工智能提升审计效能

会见期间，国家元首听取了最高审计院关于2026年上半年工作成果的汇报。斯马伊洛夫表示，今年前六个月，最高审计院共实施13项大型国家审计，涉及资金总额达5.8万亿坚戈。

据介绍，本轮审计覆盖了部分地方执行机构、“问题贷款基金”、“农业集团”、“哈萨克邮政”、“阿克套海港”股份有限公司，以及卫生基础设施建设项目和多个中央国家机关。

斯马伊洛夫指出，针对审计发现问题开展整改后，已累计向国家预算追回资金1280亿坚戈。同时，审计院还向政府及相关受审单位提交了35项工作建议，并下发413份整改通知。

在落实国家元首关于完善预算管理程序指示的框架下，最高审计院积极推动预算领域立法改革，并取得了一系列成果。其中包括出台新的宏观经济预测规则、加强公共财政支出的国库监管，以及禁止在第四季度调整预算。

会上，斯马伊洛夫还汇报了提高私有化进程透明度和效率、完善农工综合体调控机制等方面的工作情况。

他表示，今年下半年，最高审计院计划完成20项国家审计任务。其中，有4项审计工作将按照国家元首的直接指示开展，重点涉及奇姆肯特市、卡拉干达州、东哈萨克斯坦州，以及药品生产支持机制。此外，还将围绕天然气和投资领域、“绿色发展”股份公司、“哈萨克斯坦国家公路公司”的经营活动、部分国家专项计划以及“乡村—国家摇篮”工程等开展审计。

在与新议会——库鲁尔泰协同工作的框架下，最高审计院还将对2027—2029年共和预算草案进行评审。

托卡耶夫总统要求进一步完善国家审计体系，并强调，要加快引入现代数字化解决方案和人工智能技术，不断提升国家审计工作的效率和质量。