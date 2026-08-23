集安组织观察员高度评价库鲁尔泰选举组织工作：暂未发现违规情况

（哈萨克国际通讯社讯）集体安全条约组织（CSTO）议会大会国际观察员对哈萨克斯坦首届库鲁尔泰议会选举的组织和筹备工作给予高度评价。观察团成员表示，截至目前，他们在所到访的投票站尚未发现违反选举法律规定的情况，同时注意到选民参与投票的积极性较高。

集安组织议会大会国际观察团协调员、俄罗斯国家杜马国防委员会主席安德烈·卡尔塔波洛夫（Андрей Картаполов）介绍，观察团当天上午走访了多个投票站，并在第192号投票站现场观察了投票站开放过程。

卡尔塔波洛夫表示，观察员到访的投票站均配备了举行选举所需的相关设施，工作人员也接受了相应培训。

“我想强调，我们所到访的所有投票站，无论是组织水平还是准备程度都非常高。投票站配备了必要设施，以确保选举严格按照法律要求进行。参与投票站工作的人员都接受过培训，了解自己的职责，也能够充分履行这些职责。”卡尔塔波洛夫在国际观察员协助中心举行的记者会上表示。

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

他指出，目前观察团所到访的投票站秩序正常，选民积极前往投票。

“人们非常积极地来到投票站，可以看出，他们确实希望把票投给自己认为合适的候选人，希望这些候选人今后能够在新一届库鲁尔泰议会中获得席位。”他说。

白俄罗斯国民议会众议院人权、民族关系和媒体委员会委员爱德华·谢韦林（Эдуард Северин）则特别提到选民对选举表现出的较高关注度。

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

他表示，尽管当天是休息日，但民众仍积极参与政治进程和国家政治生活。他认为，相关政治变革将有助于哈萨克斯坦进一步实现更加稳定和有效的发展。

吉尔吉斯斯坦最高议会议员、农业政策、水资源、矿产资源利用、生态和环境保护委员会委员尼卢法尔·阿利姆扎诺娃（Нилуфар Алимжанова）将此次选举称为“历史性的一天”。她介绍，观察团已连续第三天对相关选举进程进行观察。

“截至目前，我们对选举日的组织工作没有任何意见，也没有发现任何违法违规行为。一切都严格按照法律规定进行。同时，我还想指出，为有特殊需求的人群采取了所有必要措施，并创造了相应条件。民众对选举的关注度确实很高。”阿利姆扎诺娃说。

俄罗斯联邦委员会国际事务委员会副主席拜尔·扎姆苏耶夫（Баир Жамсуев）表示，各投票站为公民自由作出选择创造了必要条件，包括配备符合要求的投票间，并设置供选民了解相关信息的展板。

他还指出，选举委员会成员大多具有组织此类活动的丰富经验，并接受过相应培训，能够专业地为前来投票的选民提供必要服务。

卡尔塔波洛夫在总结观察团现阶段工作时再次表示，从目前观察情况看，选举组织和筹备工作保持较高水平，选民也表现出积极参与投票的意愿。

“我想再次强调，在我们到访的所有地方，没有发现任何偏离严格遵守法律规定的迹象。我向哈萨克斯坦人民祝贺这一重要时刻，并希望真正能够表达人民意愿的代表当选。”他说。

目前，集安组织议会大会国际观察员仍在继续开展工作。除城市投票站外，观察团还计划前往农村地区的投票站进行观察，并将在选举观察工作全部结束后公布最终结论。

当天，哈萨克斯坦举行历史上首次库鲁尔泰议会选举，全国共设10423个投票站。