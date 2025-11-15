哈乌最高国家间委员会会议落幕 两国签署多项合作文件

此外，哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统和沙夫卡特·米尔济约耶夫总统还签署了以下文件：

1. 哈萨克斯坦共和国与乌兹别克斯坦共和国最高国家委员会关于成立地区领导人理事会的决议；

2. 哈萨克斯坦共和国与乌兹别克斯坦共和国最高国家委员会关于成立地质和稀有金属开采工作组的决议；

3. 哈萨克斯坦共和国与乌兹别克斯坦共和国最高国家委员会关于成立跨界河流水位预测双边工作组的决议。

同时，在两国元首的见证下，两国政府和相关部门交换了以下文件：

4. 《哈萨克斯坦共和国政府和乌兹别克斯坦共和国政府关于在边境地区协调两国地面民用无线电服务所使用无线电频率分配的协定》；

5. 《哈萨克斯坦共和国政府和乌兹别克斯坦共和国政府关于举行联合军事演习的协定》；

6. 《哈萨克斯坦共和国政府和乌兹别克斯坦共和国政府关于联合治理和利用跨界水资源的协定》；

7. 《哈萨克斯坦共和国政府和乌兹别克斯坦共和国政府关于互设两国海关服务代表处的协定》；

8. 《哈萨克斯坦共和国司法部与乌兹别克斯坦共和国司法部2026—2027年合作计划》；

9. 《哈萨克斯坦共和国工业和建设部与乌兹别克斯坦共和国矿业和地质部关于发展采矿业领域合作的谅解备忘录》；

10. 《关于建立联合投资平台的框架协定》；

11. 《哈萨克斯坦共和国卫生部与乌兹别克斯坦共和国卫生部关于在“伽玛刀”立体定向放射外科治疗技术领域提供专科医疗服务合作的谅解备忘录》；

12. 《哈萨克斯坦共和国“社会医疗保险基金”非营利性股份公司与乌兹别克斯坦共和国国家医疗保险基金关于在国家和强制性社会医疗保险领域相互理解与合作的谅解备忘录》；

13. 《哈萨克斯坦共和国旅游和体育部旅游业委员会与乌兹别克斯坦共和国生态、环境保护和气候变化部旅游委员会2026—2027年旅游领域联合行动计划》；

14. 《阿斯塔纳市政府与塔什干市政府合作协定》；

15. 《哈萨克斯坦国家石油天然气公司与乌兹别克斯坦石油天然气公司关于联合实施石油天然气化工领域项目的框架协定》；

16. 《哈萨克斯坦国家石油天然气公司与乌兹别克斯坦石油天然气公司关于“扎尔肯”勘探项目原则的协定》；

17. 《“民族和睦大会青年”全国协会与乌兹别克斯坦青年联盟之间的合作谅解备忘录》。

【编译：阿遥】