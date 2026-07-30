高薪招聘背后的陷阱：哈萨克斯坦公民如何沦为东南亚电诈园区受害者

（哈萨克国际通讯社讯）“高薪工作、免费机票、办公室办公。”近年来，社交媒体上充斥着大量类似的海外招聘广告，不少哈萨克斯坦公民因此前往东南亚，却最终落入电信网络诈骗园区，被迫从事诈骗活动。

哈萨克斯坦外交部数据显示，仅2026年上半年，就有17名哈萨克斯坦公民从缅甸、柬埔寨和老挝获救并返回国内。这类案件如今已不再是个别现象，而是引发国际社会高度关注的新型人口贩运犯罪。

在7月30日“世界打击贩运人口日”到来之际，哈通社记者梳理这一跨国犯罪的新趋势，探究虚假招聘广告如何演变为人口贩运工具，以及这一问题对哈萨克斯坦意味着什么。

全球关注的新型跨国犯罪产业

近年来，东南亚电诈园区问题已成为国际组织和全球媒体持续关注的热点议题。

2026年，路透社推出关于缅甸诈骗园区的多媒体深度调查《Scammed into Scamming》（《被骗后又被迫行骗》），入围普利策奖决赛。调查揭示，许多受害者因相信海外高薪招聘广告赴境外工作，却在抵达后被没收护照、人身自由受到限制，并被迫参与网络诈骗活动。

联合国和国际移民组织（IOM）估计，目前已有来自80多个国家和地区的人员卷入东南亚诈骗园区，其中缅甸、柬埔寨和老挝的相关从业人员总数可能高达30万人，受害者不仅来自亚洲，还包括欧洲、非洲以及中亚国家。

联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）将这些封闭式诈骗园区称为“诈骗园区”（scam compounds），即犯罪集团以虚假就业机会诱骗人员出境，随后没收证件，并强迫其从事网络诈骗活动的场所。联合国认为，这是当前全球蔓延速度最快的人口贩运形式之一。

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正因如此，今年“世界打击贩运人口日”的主题被确定为“Trapped Behind the Scam”（《诈骗背后的陷阱》），联合国首次将诈骗园区中的人口贩运问题作为全球宣传活动的核心议题。

哈萨克斯坦公民也成为受害者

这一新型人口贩运模式同样波及哈萨克斯坦。

近年来，不少哈萨克斯坦公民轻信社交媒体上的海外高薪招聘信息，前往东南亚后陷入诈骗园区。

哈萨克斯坦外交部在回复哈通社采访时表示，自2022年以来，已有66名哈萨克斯坦公民从缅甸、柬埔寨和老挝获救回国。截至今年5月20日，外交部及驻外使领馆已协助17名公民安全返回。

外交部介绍，大多数受害者都是被社交媒体上的虚假招聘广告所吸引。广告通常承诺高薪、轻松的办公室工作、免费机票和免费住宿。然而，到达目的地后，他们便落入犯罪集团控制之中，被迫参与网络诈骗。

据介绍，寻求领事协助的大多数哈萨克斯坦公民均在缅甸、老挝和柬埔寨部分地区遭受强迫劳动。

外交部指出，在此类犯罪链条中，泰国通常被作为主要中转国，部分案件还会经过越南。

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为此，外交部提醒公民，在接受海外工作机会前务必认真核实招聘信息，仅通过正规、可信的用工单位和中介办理相关手续，不要将个人证件交给他人保管，并在出境前充分了解当地安全风险，做好防范准备。

哪些人更容易成为目标？

那么，哪些人更容易成为人口贩运犯罪的受害者？

哈萨克斯坦内务部表示，人口贩运犯罪主要针对社会弱势群体。

其中包括与家人失去联系者、无固定住所人员、来自单亲家庭或经济困难家庭的未成年人，以及非法务工人员等。这些群体由于缺乏社会保障，更容易落入犯罪团伙设下的陷阱。

内务部认为，信息获取不足、法律意识薄弱、社会经济条件脆弱、廉价劳动力需求旺盛以及互联网传播速度快，是导致相关案件不断增加的重要因素。此外，希望通过“轻松赚快钱”改善生活，也是许多受害者被骗的重要原因。

不过，内务部强调，尽管境外此类犯罪不断增加，目前哈萨克斯坦境内尚未发现强迫他人从事网络诈骗活动的案件。

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哈萨克斯坦持续完善反人口贩运法律体系

随着人口贩运犯罪形式不断演变，哈萨克斯坦也在持续完善相关法律制度。

内务部表示，《刑法》目前已对各种形式的剥削行为规定刑事责任，包括强迫劳动、性剥削、强迫乞讨以及强迫实施违法犯罪等行为。

2024年，根据国家元首指示，哈萨克斯坦首次制定并通过《反人口贩运法》，进一步完善反人口贩运法律体系。

该法依据国际标准统一了人口贩运相关法律概念，明确了国家机关职责，同时规定了非政府组织参与机制、受害者权益保障、身份识别程序、救助机制、风险评估制度以及国际合作法律基础。

与此同时，法律还新增多项刑事责任，包括组织或诱导他人提供性服务、从事拉皮条活动、宣传或发布相关广告，以及通过互联网组织卖淫场所等行为。

内务部透露，今年依据上述新增罪名已立案10起。

内务部指出，打击人口贩运不仅依靠法律，还需要系统治理。目前，哈萨克斯坦正分阶段落实《2024—2026年预防和打击人口贩运违法犯罪政府行动计划》，由内务部和劳动与社会保障部下设的跨部门委员会统筹协调相关工作。

此外，非政府组织也参与到受害者救助工作中，通过政府购买社会服务项目，为受害者提供专业社会支持。

内务部表示，下一阶段，哈萨克斯坦将进一步加强各反人口贩运机构之间的协作，深化与国际组织合作，积极运用数字化和人工智能技术，提升发现和打击利用社交媒体及网络平台实施人口贩运活动的跨国犯罪集团能力，持续加大对相关违法犯罪行为的打击力度。