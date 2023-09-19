哈美高层会谈在即 美国专家们怎么看

国际税务与投资中心能源、经济增长与安全国际项目主任韦斯利•希尔认为，许多美国公司对哈萨克斯坦及中亚市场充满了兴趣，因为与东亚、非洲、拉丁美洲或者欧洲等国际其他地区的市场相比，这片地区对美国投资者而言仍属于“未开发”。

正因如此，美国与哈萨克斯坦之间的对话议题将主要围绕针对中间走廊，也就是跨里海多式联运国际运输线路的发展来展开。

美国还可以帮助中亚国家为与该地区相关的水相关项目提供资金。主要问题之一是阿富汗的灌溉政策，这威胁到中亚的水资源短缺。塔利班当局开始在多条河流上修建水坝，引发与伊朗边境的冲突。喀布尔还宣布了计划对中亚地区具有重要意义的在阿姆河上修建灌溉设施的计划。

美国还期待与中亚各国合作应对阿富汗问题，包括向阿富汗供应粮食等支援，以防止难民危机。

这位美国专家还表示，双方的议题中还将包括为哈萨克斯坦公民在美国教育机构中接受教育深造，特别是针对执法领域的教育合作为题。

From the personal archives of Wesley Hill

欧亚中心副主任拉尔夫•文尼认为，对美国来说，继续与哈萨克斯坦保持高水平关系、促进其商业部门并帮助中小企业在国际上发展非常重要。

这位专家期待哈萨克斯坦此次出席联合国大会的代表团成员，能够积极的同有意与哈萨克斯坦互动的美方人员开展高层接触。

他强调指出，两国共同拟定有利于哈美中小企业的战略性经济发展计划非常重要。

文尼认为，美国在中亚，特别是哈萨克斯坦的战略和经济存在，将对中亚地区，特别是交通枢纽——中间走廊的安全和稳定，将发挥至关重要的作用。 因此，利用公私合作机制促进交通走廊的发展，将是美国为造福哈萨克斯坦、欧洲和美洲人民迈出的重要一步。

同时，为了发展和扩大哈美之间的伙伴关系，不仅需要创造新的商业机会，而且还需要大力推动双边文化和体育领域的互动。

对于哈萨克斯坦正在实施的大规模政治体制改革，这位分析人士予以了高度的肯定。

- 我认为哈萨克斯坦走在正确的道路上，只是需要时间。要尊重法治、完善司法体系、与工商界共同努力。-拉尔夫•文尼说。

From Ralph Winnie's personal archive

美国中亚和平研究所高级专家吉文•赫尔夫表示，美国尊重哈萨克斯坦的多维外交政策，并准备为其提供支持。

他指出，美国方面在投资领域需要哈萨克斯坦提供针对“绿色经济”的碳氢原料后的项目。美国可以支持哈萨克斯坦发展铀燃料循环技术，因为许多国家都需要支持核能。

有鉴于哈萨克斯坦急需投资支持来发展中间走廊，以确保自己同外界的沟通保持通畅，吸引美国企业及其投资必然将是哈美双方讨论的焦点议题之一。

此外，“中间走廊”物流的发展不仅与美国相关，也对通过中亚建立中欧贸易关系框架的中国息息相关。

美国可以提供建议、技术援助和专业知识，帮助解决中亚的水资源利用问题。根据吉文•赫尔夫的说法，美国可以帮助中亚国家在地区层面建立更有效的合作。因此，白宫大力支持哈萨克斯坦签署《21世纪中亚睦邻友好合作条约》的倡议（2022年7月，乔尔蓬阿塔）。

【编译：木合塔尔·木拉提】