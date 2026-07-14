高温来袭，没有空调如何让房间保持凉爽？这份实用指南请收好

（哈萨克国际通讯社讯） 近期，哈萨克斯坦多地持续遭遇高温天气，部分地区气温突破40摄氏度。与此同时，欧洲、北美和亚洲多国也相继出现极端高温，炎热天气给居民生活和健康带来挑战。对于没有安装空调的家庭来说，如何在炎炎夏日让室内保持凉爽，成为不少人关心的话题。

其实，即使没有空调，只要采取一些简单的方法，也能有效降低室内温度，提升居住舒适度。

拉上厚窗帘或百叶窗

阳光透过窗户照射进室内，会使空气和家具不断吸热升温。

白天阳光强烈时，建议拉上厚窗帘或百叶窗，减少阳光直射，有助于防止室内温度快速上升。

给窗户贴隔热膜

如果担心一直拉着窗帘会影响采光，可以在窗户上贴隔热防晒膜。

隔热膜既能阻挡部分热量进入室内，又不会明显影响自然光照。

选择合适时间开窗通风

高温时段不宜长时间开窗，否则室外热空气会不断进入室内，使房间更热。

建议选择清晨或夜间气温较低时通风。专家建议，可在凌晨4时至8时之间，或晚上10时以后开窗换气。

如果条件允许，可夜间开窗，待清晨气温开始升高前再关闭门窗，以保持室内凉爽。

适当增加空气湿度

冷水有助于降低室内体感温度。

可将冰水装入喷壶，每隔1至1.5小时向空气中适量喷水，但应避免过度加湿，以免室内湿度过高影响舒适度。

如果家中有加湿器，也可以加入冷水和少量冰块使用；还可滴入一滴薄荷或柠檬精油，让空气更加清新。

尽量减少电器使用

电脑、电视等家用电器在工作时都会持续散发热量。

因此，建议按需开启，不使用时及时关闭，以减少室内热源。

更换LED照明

传统白炽灯在照明过程中会产生大量热量。

相比之下，LED灯发热更少，而且更加节能。

如果暂时无法更换灯具，高温天气应尽量减少照明使用时间。

关闭毛巾加热架

夏季虽然室内供暖已经停止，但部分住宅的毛巾加热架仍连接热水系统。

如果可以关闭热水阀门，建议暂时停止供热；电热式毛巾架则可直接断电。

使用厨房和卫生间排风设备

做饭或洗热水澡时，厨房和卫生间会积聚大量热空气和水蒸气。

开启排风扇或抽油烟机，可及时将热空气排出室外，减少室内升温。

让风扇发挥更大作用

风扇本身并不能降低室温，而是通过空气流动增强人体散热。

想让风扇吹出更凉爽的风，可以在风扇前放置装有冰水或冰块的瓶子，让气流经过冰块降温。

如果提前将装有约四分之三容量清水的塑料瓶冷冻，再放到风扇前，效果会更加明显。

此外，将风扇放置在窗边，也有助于促进室内外空气流通。

在窗边悬挂湿布

在打开的窗户前悬挂湿毛巾或湿床单，利用水分蒸发带走热量，也能起到一定的降温作用。

每天进行湿式清洁

建议每天至少进行一次湿式清洁，用凉水擦拭地板和家具。

这样不仅有助于降低室内温度，还能减少空气中的灰尘，使呼吸更加舒适。

多种方法结合效果更佳

如果只采用一种降温方式，效果可能并不明显；将多种方法结合使用，通常能够显著改善室内环境，让炎热天气中的居家生活更加舒适。

别忘了给身体“降温”

除了降低室温，也要注意及时补充水分，多饮用凉白开或其他清凉饮品，选择沙拉等清淡食物，适量食用冰淇淋，并可通过冲凉水澡帮助身体散热。

不过，也要避免让身体骤然受凉，同时不要长时间坐在风扇正前方，以免引发身体不适。