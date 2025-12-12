哈萨克斯坦高校研究人员发明快速检测农药新方法

这项项目于2023年启动，并于今年成功完成。在此期间，硕士生和博士生与顶尖科学家合作，开发出了各种传感器原型。项目得到了科学和高等教育部资助。

农药是广泛用于保护农产品免受病虫害侵害的化学物质。过度使用会对人类健康造成巨大危害。阿拜大学的科学家找到了快速检测农药的方法。

据科学和高等教育部称，新型传感器包括基于MWCNTs-AuNPs的玻碳电极、由SiC-CDC-CS材料制成的丝网印刷电极，以及用导电纳米材料改性的柔性传感器。它们能够检测农业中常用但对人体有害的农药残留，例如敌敌畏和对硫磷。这些传感器的工作范围为0.01-100微摩尔，检测限为0.001-0.005微摩尔水平。响应时间约为30-60秒。

专家表示，这些传感器价格实惠，由环保材料制成，适合工业化生产，并有助于将成本降低20%至30%。

该项目的一个重要方面是国际科学合作。大学的年轻研究人员在中国华南理工大学进行了科学实习，积累了进行电化学测量和分析结果的经验。联合研究获得了有关传感器技术的新科学数据，并提高了项目的效率。

开发出的传感器可应用于农产品质量控制、环境监测、以及检测水和土壤中的农药残留。它们具有操作简便、无需复杂的预处理即可快速获得结果的优势。

这项研究是促进哈萨克斯坦国内科学发展、提升青年研究人员潜力以及加强环境安全领域的重要一步。

